Dode man aangetroffen in 's-Heerenbroek: wie weet wie hij is?

"Het is lastig te achterhalen wie de man is", vertelt forensisch rechercheur Jan Willem Tuinman. "Hij had slechts een papiertje bij zich waar de naam 'Cornelius Wagner' op stond. Daarbij stond de datum '22-07-1957' en de plaats Munster. We hebben alles uitgezocht, ook in Duitsland. Maar er is in de buurt van Munster nooit iemand geboren met die naam en die geboortedatum."

Wat is de identiteit van deze man? (Foto: Onder de Loep)

De man is afgelopen zomer meerdere keren in contact geweest met de Nederlandse politie. De eerste keer op 15 juni. Toen is hij in het Groningse Beerta gezien. Daar vertelde hij aan de politie dat hij niet geholpen wilde worden.

Gezien in Groningen

Een week later, op 22 juni, is hij door agenten aangesproken in Bangeweer, dat is in de stad Groningen. Toen waren zijn identiteitspapieren en AOW-pas gestolen, vertelde hij. Hij liet verder weten dat hij drie maanden daarvoor te voet vanuit Duitsland was gekomen en naar het zuiden wilde.

Emmeloord

Op 12 juli is hij nog een keer gezien door de politie. Toen was hij naar Emmeloord gelopen, in Flevoland. Daar heeft een agent hem aan eten geholpen en naar het Leger des Heils gebracht voor nieuwe kleding en schoenen. Toen vertelde de man dat hij onderweg was naar Den Haag om nieuwe papieren aan te vragen.

Tekst gaat verder onder de video

Vervolgens is hij niet naar Den Haag gegaan, maar naar 's Heerenbroek in de gemeente Kampen. Daar is zijn levenloze lichaam op 17 juli gevonden. Sindsdien probeert rechercheur Tuinman met tal van collega's te achterhalen wie de man is.

Vermoedelijk Duitser

"De man was ongeveer 73 jaar oud, was 1.77m, had een slank postuur en schoenmaat 43", zegt Tuinman. "Verder viel op dat hij slechts drie tanden in zijn mond had. De collega's die eerder in Groningen en Flevoland gesproken hebben vertelden dat hij vloeiend Duits sprak, dus wij denken dat het om een Duitser gaat."

Slaapzak

De man had een paarse slaapzak bij zich met de tekst 'Climb High Rainforest' erop. Ook had hij nog een papiertje in zijn zak zitten waarop de plaatsnamen Zwartsluis, Hasselt en Genemuiden stonden. "We denken dat hij daar mogelijk geweest kan zijn", vertelt Tuinman. "We willen graag weten of iemand met hem in contact is geweest die ons iets kan vertellen over zijn persoonlijke leven, zodat we daar verder onderzoek naar kunnen doen."

Volgens Tuinman is het belangrijk dat de identiteit van de man bekend wordt. "We vinden het belangrijk dat de man wordt begraven met een naam. Wij kennen als geen ander mensen die iemand missen. We weten uit de praktijk hoe lang dat voor sommige mensen duurt. Achterblijvers en nabestaanden die jarenlang in onzekerheid zitten. Daarom proberen wij er alles aan te doen om deze man thuis te brengen."

Vermist is erger dan dood, zo geven veel achterblijvers aan

Tips?

Heb je informatie over de man? Heb je hem gezien of gesproken afgelopen zomer? Laat het dan weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Kampen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier