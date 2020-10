Kassalade van overval bij Domino's Pizza in Enschede teruggevonden

De overvaller sloeg op zondagavond 20 september toe bij de pizzeria bij winkelcentrum Zuid aan de Wesseler-Nering. De vindplek van de kassalade is in de wijk Stokhorst, een kilometer of zeven verderop.

"Misschien woont de overvaller daar in de buurt, we krijgen daar graag tips over", zegt woordvoerder Chantal Westerhoff namens de politie. "Ook als mensen hebben gezien dat die kassalade daar is achtergelaten, dan horen wij dit graag."

Tekst gaat verder onder de video

Vermoedelijk is de overvaller van Domino's Pizza dezelfde man die zes dagen daarvoor een overval pleegde bij het Esso tankstation aan de Burgemeester Van Veenlaan in Enschede. Weer zes dagen daarvoor, op dinsdag 8 september, pleegde hij vermoedelijk ook de overval bij het Shell tankstation aan de Broekheurne-Ring.

Kleine overvaller

Telkens droeg de man een jack met een witte rits. Bij de laatste twee overvallen droeg hij een broek met een rood logo van Nike erop. De man is klein, ongeveer 1.65m, is waarschijnlijk rond de 17 jaar oud en heeft een getinte huidskleur.

Nadat beelden van de man zijn getoond in de opsporingsprogramma's Onder de Loep en Opsporing Verzocht kreeg de politie ongeveer dertig tips. "Een groot team is momenteel druk bezig alle tips na te trekken", zegt Chantal Westerhoff. "Helaas hebben we hem nog niet gevonden, maar wij doen er alles aan om deze man te vinden. Gelukkig heeft hij na de overval bij de pizzeria niet opnieuw toegeslagen. We hopen natuurlijk dat dat zo blijft."

Tips?

Heb je tips over de man? Of tips over de gevonden kassalade? Alle informatie is welkom.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000