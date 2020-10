Zorgspectrum Het Zand vraagt bezoekers en personeel om mondkapje te dragen

Tijdens de eerste golf van het virus, aan het begin van dit jaar, werden afdelingen van Het Zand hard geraakt, vertelt specialist ouderengeneeskunde Elsbeth Drost.

Zandhove is een van de zeven vestigingen van Het Zand (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Acht van jouw negen cliënten hartstikke doodziek

“Het is gewoon een crisissituatie waar je in terechtkomt, die haast te vergelijken is met een zware oorlogssituatie. Echt wat mensen trauma’s oplevert.”

“Je werkt op een afdeling en in één klap, eigenlijk van de één op de andere dag, zijn acht van jouw negen cliënten hartstikke doodziek. Waarvan het gros ook nog gaat overlijden. Dat is voor mensen heel traumatisch.”

Elsbeth Drost, specialist ouderengeneeskunde (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Het geeft een gevoel van zekerheid'

Bezoekers moesten al sinds juli een mondmasker dragen, maar sinds het begin van vorige maand wordt ook het personeel gevraagd om een mondkapje te dragen.

Drost: “Wat wij merken is dat het onze medewerkers het gevoel geeft dat ze er alles aan doen om een tweede golf te voorkomen. Het geeft een gevoel van zekerheid en datzelfde gevoel zien we ook terug bij familieleden van cliënten.”

Ondanks de maatregelen leeft de angst voor een nieuwe uitbraak van het virus in de zorgcentra van Het Zand. “Je merkt de gespannenheid. Iedereen heeft echt zoiets van: waar gaat het komen? Wanneer gaat het komen? Bij wie gaat het komen? Op welke afdeling?”

Angst, maar ook meer grip

“Dat zorgt voor spanning, met name bij de mensen die in de eerste golf al flink getroffen zijn. We hebben medewerkers die uit de eerste golf nog niet hersteld zijn. Daar zit een angst onder. Aan de andere kant merk je ook dat mensen het gevoel hebben dat we meer grip hebben.”

“We testen zelf”, legt Drost uit. “Onze cliënten testen we laagdrempelig. Daarnaast hebben we ruim voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat is heel anders dan in de eerste golf, toen alles nieuw was.”

De aanpak in de woonzorgcentra van Het Zand zal in de tweede golf wel iets anders zijn dan in de eerste. Vooral voor medewerkers komt er extra aandacht, legt bestuurder Janine Noordhuis uit.

Meteen het gesprek voeren

“We proberen, waar mogelijk, meteen het gesprek te voeren. Bijvoorbeeld na de wisseling van de diensten, dat we direct met medewerkers in gesprek kunnen van ‘wat voel je nou?’ en ‘hoe gaat het met je?’. De nazorg eerder bieden.”

Janine Noordhuis, bestuurder zorgspectrum Het Zand (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Ook wil Noordhuis meer nadruk op de waardering leggen, op wat ze gedaan hebben en nog steeds doen.

Voor bewoners gaat het er, bij een nieuwe uitbraak van het coronavirus, iets anders aan toe.

“We kunnen bijvoorbeeld kijken per gebouw wat we kunnen en moeten afsluiten. Zodat je niet de hele locatie op slot hoeft te doen. Dan kun je het zo klein mogelijk maken.”

'Dit past denk ik in de huidige maatregelen'

GGD IJsselland kwam gisteren met het advies aan zorgcentra om bezoekers en personeel mondkapjes te laten dragen. Wat dus sinds september al bij Het Zand gebeurt. Of dat de bestuurder als muziek in de oren klinkt?

“Ik denk dat iedereen die afweging voor zich goed moet maken. Ik ben niet zo van het voorschrijven wat moet, ik ben vooral van het kijken wat past”, stelt Noordhuis. “En dit past denk ik in de huidige maatregelen.”