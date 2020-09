Kermis gaat volgende maand 'gewoon' door in Deventer

Daar is wethouder Thomas Walder ongetwijfeld ook blij mee. Walder, zelf kermisliefhebber, zei vorige maand al dat hij de exploitanten graag wil helpen. "Die willen geen uitkering, maar werken. Wij willen die mogelijkheid bieden."



Kermishoofdstad Deventer

Bovendien heeft Deventer een naam hoog te houden, als officieuze 'kermishoofdstad van Oost-Nederland'. "We hebben een speciale band met kermisexploitanten", zegt Walder.



Al kan corona natuurlijk altijd nog roet in het eten gooien. "Safety first", zei de wethouder daar eerder over. "Als de maatregelen strenger worden, zullen we met de exploitanten kijken of we eerder moeten afbreken."



De Paaskermis, of 'Herfstkermis', is van 9 tot 18 oktober op het evenemententerrein, in Deventer-Noord aan de Roland Holstlaan.