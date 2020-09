Ziedende Krol haalt uit na 'nee' van schaatsbond ISU: "Wat hebben ze gedaan? Niets!"

De mondiale bond schrapte eind augustus de eerste vier wereldbekers langebaanschaatsen van het seizoen in Polen (13-15 november), Noorwegen (20-22 november), de Verenigde Staten (4-6 december) en Canada (11-13 december) vanwege de coronacrisis. Daarna werd ook besloten de geplande wedstrijden in de Zuid-Koreaanse stad Seoul (11-13 december) en in het Chinese Peking (18-20 december) vanwege de aanhoudende coronapandemie af te gelasten.

De Nederlandse schaatsbond (KNSB) en sportmarketingbureau House of Sports legden daarna een alternatief plan bij de ISU neer: een aantal weekeinden achter elkaar wereldbekerwedstrijden rijden in Heerenveen, in een bubbelconcept, waarin schaatsers, begeleiders en officials uit de internationale schaatswereld in een veilige en beschermde omgeving hun sport kunnen beoefenen.

Niets gedaan

Maar dat feest gaat dus niet door. "Als de bond het te prematuur vindt om dit plan in werking te laten treden, waarom heeft die organisatie dan de hele zomer zelf niets gedaan?", snauwt Krol in gesprek met De Telegraaf.

"Maandenlang had men kunnen nadenken over een methode om de problemen te tackelen", vervolgt een ziedende Krol. "Wat deed de ISU al die tijd? Niets! Ja, afwachten tot House of Sports en de KNSB met een plan kwamen, omdat vervolgens te parkeren. Nee, dit verdient geen schoonheidsprijs."

Uiterst teleurstellend

"Wat er nu gebeurt, is superslecht voor de sport, en uiterst teleurstellend. Er moet geschaatst worden, dat is het algemeen belang van het schaatsen. Wij, Nederland, hebben de zaakjes wel goed voor elkaar, waarschijnlijk het best van de hele wereld. Deze crisis overleven we moeiteloos. Door het schrappen van de wereldbekers doe je juist de – met alle respect – derdewereldlanden tekort. Die worden gigantisch benadeeld", aldus Krol.

Jorien ter Mors

De Enschedese Jorien ter Mors ziet het anders. "Er is veel aan de hand in de wereld op het gebied van gezondheid, dat gaat voor. Verder kan ik niet zoveel zeggen over het wegblijven van andere landen. Elke natie heeft haar eigen regels wat de gezondheid aangaat, en hoe men er mee dient om te gaan."

Maar ook bij Ter Mors kriebelt het uiteraard. "Omdat ik eindelijk weer op het niveau ben waar ik wilde komen. Hoe vervelend het ook is dat we voorlopig geen internationale krachtmetingen hebben, ik houd wel in mijn achterhoofd dat ik bezig ben op een route naar 2022. Wat ik bedoel: ik kijk ook verder vooruit. Met die wetenschap is het wat minder erg wat er nu aan de orde is met die bubbel", besluit ze.