Exact een jaar na het massale boerenprotest: Voll Gass blikt terug

"Het was een historische dag. Ik denk er vaak genoeg aan terug, het is een mooie herinnering", blikt Mark Rood terug op 1 oktober 2019. Hij richtte samen met Martijn Vorkink de actiegroep Voll Gass op.

Een mooie herinnering die uit nood is geboren. Want ze zijn trots op de actie, maar hadden liever dat het nooit nodig was geweest. "Alle boeren hadden in de gaten: dit kán gewoon zo niet langer. Er moet wat gebeuren." En zo geschiedde.

We hebben saamhorigheid getoond Mark Rood, Voll Gass

Niet voor de lol

"De acties kosten de boeren geld. Je bent een dag niet op je bedrijf en je moet de brandstof naar Den Haag betalen", benadrukt Mark om nog maar eens duidelijk te maken dat de protesten niet voor de lol waren. "We zien nu dat de lijntjes met het ministerie korter zijn. We worden beter op de hoogte gehouden. Dat is wat het heeft opgeleverd."

Maar er zijn meer voordelen. "We hebben de saamhorigheid onder de agrariërs laten zien", zegt Mark. "Het heeft ook vriendschappen opgeleverd. Heel veel", voegt Martijn daaraan toe. "Je krijgt vaak te horen dat mensen blij zijn dat ze bij de groep zitten, hiervoor hadden ze het gevoel er alleen voor te staan."

Trekker als symbool

Hebben de boeren na al die acties nog steeds de sympathie van de Nederlander? Martijn: "Ja, daar hoef ik niet over na te denken. De mensen willen gewoon een lekker stukje vlees, boterham, glaasje melk, een eitje of wat dan ook. Ze weten dat wat hier vandaan komt goed is." Knikt hij naar de boerderij.

Als er een actie was, ging dat niet zonder trekkers. "Dat is inderdaad hét symbool geworden van de acties, wat eigenlijk best jammer is", vindt Martijn. "Want je gebruikt ze natuurlijk liever op het land. Waar ze voor gemaakt zijn. Maar op een gegeven moment moet je wel iets meer doen."

Rustiger vaarwater

De heren hopen de landbouwvoertuigen de komende tijd op eigen terrein te houden. "Wij gaan nog steeds vol gas met de acties, maar we hopen dat de rust wel wat terugkeert. Het is best een hectisch jaar geweest. We hebben veel stakingen gehad en veel rotzooi over ons heen gekregen", vertelt Martijn.

Mark: "We moeten ons even gedeisd houden. We kunnen wel altijd rondgaan, maar we moeten de mensen nog wel meekrijgen. Als je het doet, moet je het goed doen. En anders hoeft het niet."

Mark Rood tijdens een boerenactie in februari