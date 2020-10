Meldpunt voor zorgpersoneel: Houd je het vol of zie je als berg op tegen tweede besmettingsgolf?

Door het coronavirus werd er in het voorjaar een groot beroep gedaan op iedereen die in de zorg werkt. Zorgmedewerkers maakten heftige situaties mee op de werkvloer; van mensen die heel ziek werden tot vele sterfgevallen. Een arts vergeleek de gebeurtenissen bij haar verpleeghuis in Zwolle recent met die van een zware oorlogssituatie. RTV Oost opent een meldpunt voor iedereen die in de zorg werkt. Is de batterij weer opgeladen of zie je als een berg op tegen de tweede besmettingsgolf? Laat hieronder je reactie achter.

Het voorjaar van 2020 gaan we met z'n allen nooit meer vergeten. Een virus waar we bitter weinig van wisten verspreidde zich over de wereld en drong ook onze provincie binnen. In de tweede week van maart betreurde Overijssel de eerste coronadode. De maanden daarna zette corona ons dagelijks leven totaal op de kop en dat doet het nog steeds.

Inmiddels zitten we in de tweede besmettingsgolf. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt gestaag. Het virus is opnieuw opgedoken in verpleeghuizen. GGD-medewerkers testen dagelijks duizenden mensen.

RTV Oost wil weten of de medewerkers in de zorg klaar zijn voor een nieuwe ronde? Werk jij in de zorg en heb je wat te zeggen, laat dan hier je reactie achter.

