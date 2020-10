Dit project moet jonge boeren een toekomst bieden

Steeds minder jongeren zien brood in het overnemen van een boerenbedrijf. Onder meer de provincie en het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) willen die trend stoppen en hebben een project in het leven geroepen: Route 2050.

Christian Muilerman uit Oxe is een jonge boer en bestuurslid bij OAJK. Hij wist dat een boerenbedrijf overnemen tegenwoordig niet erg populair is onder jongeren, maar toen hij de cijfers onder ogen kreeg schrok hij behoorlijk. "De cijfers zijn schrikbarend, het ziet er nog slechter uit dan we dachten."

Want uit onderzoek van de Wageningen University blijkt dat er in 2018 ruim 3.250 Overijsselse boerenbedrijven waren met een eigenaar die ouder is dan 55 jaar. Dertig procent van die bedrijven hebben nog geen opvolger en zullen waarschijnlijk tussen 2018 en 2030 stoppen. Dat kan een afname van 1.900 bedrijven betekenen.

Steuntje in de rug

Positief bekeken: er zijn wel degelijk jonge boeren die een bedrijf willen overnemen. En juist die groep willen de initiatiefnemers van Route 2050 een steuntje in de rug geven.

"We hebben plek voor dertig jonge boeren, met hen willen we aan de slag. We willen door samen te praten en opdrachten uit te voeren een plan maken waarmee ze de toekomst aankunnen", legt Christian uit.

Als je enthousiast over het boerenleven bent, moet dat lukken Christian Muilerman, OAJK

Tekenend voor de situatie

Het project, dat is opgericht door OAJK, de provincie Overijssel, Rabobank en boekhoudkantoor Countus, is vandaag met 28 jonge boeren van start gegaan, er zijn dus twee plekken niet opgevuld. De initiatiefnemers vinden dat jammer, maar het is tegelijkertijd tekenend voor de situatie waarin de agrarische sector zit.

Is er dan wel een toekomst voor de jonge boer? Christian is daar duidelijk over. "Jazeker is er een toekomst. Als je enthousiast over het boerenleven bent, moet dat lukken. Toch denk ik dat er wel nog heel wat hobbels zullen komen. Het stikstofprobleem zitten we al mee en er komt nog van alles aan. Denk aan de Green Deal en kringlooplandbouw. Zo komt er nog van alles aan. Als je gemotiveerd bent, denk ik dat je dat zeker aan kunt."

Hele keten

Het is bijzonder dat de initiatiefnemers, die in verschillende sectoren actief zijn, samenwerken bij dit project. Die samenwerking is volgens de boer uit Oxe van groot belang. "Het is denk ik heel belangrijk dat je het met de hele keten oppakt en niet dat je het gevoel hebt dat je er als boer alleen voor staat.”

We hebben tijd nodig Christian Muilerman, OAJK

Er ligt nog een flink aantal uitdagingen voor de jonge boeren om de toekomst aan te kunnen. Behalve een hogere prijs kan tijd ook veel goedmaken. “We hebben tijd nodig om de hobbels die er zijn te nemen. Kijk bijvoorbeeld naar de Green Deal, waarbij 25 procent biologisch geboerd moet worden. Er zal vast een groep zijn die dat met veel plezier wil doen, maar daar is wel tijd voor nodig", besluit de jonge boer.