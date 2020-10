Crisisberaad over beoogde doorstart ontslagen bewindvoerdersbureau

De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo proberen koste wat kost te voorkomen dat het eerder ontslagen commerciële bewindvoerdersbureau Belana een doorstart gaat maken. Ze hebben daartoe een gesprek aangevraagd bij de Almelose kantonrechter, waarin ze willen waarschuwen voor de risico's wanneer Belana kans zou zien om onder een andere naam toch weer aan de slag te gaan. Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief in het bezit van RTV Oost. Het crisisberaad staat gepland voor volgende maand.

De commerciële bewindvoerder Belana Bewind & Inkomensbeheer werd medio vorig jaar door de kantonrechter in Almelo ontslagen wegens belangenverstrengeling, zo maakte de rechtbank in een gepubliceerd vonnis bekend. De tweehonderd cliënten, die vervolgens bij een ander bewindvoerderskantoor moesten worden ondergebracht, waren voornamelijk afkomstig uit Enschede, Hengelo en Almelo.

Doorstart

Zoals RTV Oost deze zomer meldde, wil het ontslagen bewindvoerdersbureau Belana Bewind & Inkomensbeheer een doorstart maken. Achter deze nieuwe commerciële bewindvoerder, Altera Bewind BV, gaat grotendeels dezelfde directie schuil. Ook werkt het nieuwe bedrijf vanaf dezelfde locatie als Belana, zo bleek uit onderzoek door deze omroep.

In actie

Nadat het nieuws over de beoogde doorstart bekend werd, kwamen de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo gezamenlijk in actie. Wethouder Arjan Kampman van Enschede liet daarop tegenover RTV Oost weten dat er een 'stevige brief' naar de Almelose kantonrechter zou gaan, waarin er met klem op werd aangedrongen om de nieuwe bewindvoerder Altera vanwege haar voorgeschiedenis extra streng te screenen.

Naar nu blijkt is het niet bij deze brief gebleven, maar willen Enschede, Hengelo en Almelo bovendien met de kantonrechter om de tafel.

De gemeente Almelo schrijft daarover in de vertrouwelijke brief: "Een bewindvoerder met een dergelijk verleden is niet in het belang van onze inwoners."

Verder in de problemen

De betrokken gemeenten vrezen dat burgers, die financieel het water toch al tot aan de lippen staat, nog verder in de problemen komen. Daar komt bij dat gemeenten opdraaien voor de financiële gevolgen wanneer een commerciële bewindvoerder wordt ontslagen. In dat geval moeten cliënten namelijk bij een ander bewindvoerderskantoor worden ondergebracht en moet per cliënt 680 euro 'intekengeld' worden betaald. Dat gaat dan weer ten koste van de budgetten voor bijzondere bijstand van de drie betrokken gemeenten.

'Voelen ons verantwoordelijk'

"Wij beseffen dat we als gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van bewindvoerderskantoren, maar wij voelen ons wel verantwoordelijk voor kwetsbare mensen in onze stad. Dat is reden dat wij contact zoeken met uw rechtbank", zo schrijft het Almelose gemeentebestuur.

Een woordvoerder van de rechtbank laat desgevraagd weten dat het gesprek voor medio november staat gepland. Overigens heeft de rechtbank meermalen per jaar regulier met gemeenten overleg over bewindvoering, maar het gesprek van volgende maand staat daar verder los van.

Geen commentaar

Belana werd gerund door een Wit-Russische directrice, die eerder al liet weten niet op de beoogde doorstart in te willen gaan. Het enige wat ze kwijt wilde, is dat Belana in beroep is gegaan tegen het ontslag door de kantonrechter. Deze gerechtelijke procedure zou dit voorjaar al plaatshebben, maar is vanwege corona uitgesteld.

In het nieuwe bewindvoerdersbureau Altera is de directrice overigens van plan te gaan samenwerken met de advocaat, die haar in een eerdere gerechtelijke procedure juridisch bijstond, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel.

Ontslagen wegens belangenverstrengeling

Belana werd vorig jaar door de kantonrechter ontslagen wegens belangenverstrengeling. Zoals gemeld liet de bewindvoerder cliënten onnodig verzekeringen afsluiten via het eigen zusterbedrijf, rekende te hoge kosten en vroeg in enkele gevallen geen bijstand aan, zo blijkt uit het vonnis.

Dossiers in beslag genomen

De tweehonderd cliënten zijn na het ontslag ondergebracht bij een andere mentor. Maar dat kon pas nadat justitie de dossiers van de cliënten in beslag liet nemen omdat Belana ze weigerde af te geven.

'Foute bewindvoerders'

Het ontslag van Belana volgde destijds kort op de affaire rond AproPlus, een eveneens commerciële bewindvoerder die door de rechtbank Almelo was ontslagen omdat geld van armlastige cliënten zou zijn weggesluisd.

De Enschedese wethouder Arjan Kampman liet eerder al tegenover RTV Oost weten paal en perk te willen stellen aan de praktijken van 'foute bewindvoerders'.

Commerciële bewindvoerders behartigen de belangen van personen die dat om uiteenlopende redenen zelf niet kunnen. Daarbij gaat het om ondernemers en particulieren die in de financiële problemen zijn geraakt, maar bijvoorbeeld ook gehandicapten of mensen die verslavingsproblemen hebben.