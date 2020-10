Noodzakelijk, maar iedereen baalt dit weekend wel van nieuwe coronamaatregelen

Voorzitter Herman Kemna van hockeyvereniging Bully uit Oldenzaal snapt niets van de nieuwe maatregelen. "Onbegrijpelijk. Waarom mag ik als ouder niet meer op 1,5 meter afstand bij mijn kind gaan kijken? Dat de kantine moet sluiten is jammer, maar begrijpelijk. Maar ik kan straks wel een volle supermarkt in en niet in de buitenlucht langs het hockeyveld staan" .

In Oldenzaal waren ze al voorbereid op strengere maatregelen, maar dit zagen ze niet aankomen. "We hadden al tenten met heaters geregeld zodat het publiek droog en warm in de buitenlucht kon staan. Het is gewoon heel erg vervelend, deze maatregelen kosten gewoon veel negatieve energie. We moeten het accepteren en ik ben blij dat de wedstrijden in ieder geval door kunnen gaan."

Komende wedstrijden worden gespeeld zonder publiek (Foto: RTV Oost)

Verjaardag

Ook iedereen die dit weekend zijn of haar verjaardag wil vieren moet dat met een klein clubje doen. Siebrig Eringa uit Enschede viert dit weekend haar twaalfde verjaardag en had zich een heel andere dag voorgesteld. "Wij hadden familie en vrienden uitgenodigd maar die mogen niet meer tegelijkertijd komen. Ik vind het vooral jammer dat mijn neefjes en nichtjes uit Voorburg en Amsterdam niet mogen komen", zegt Siebrig.

Siebrig Eringa uit Enschede viert haar verjaardag dit weekend anders dan gehoopt (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)

Moeder Eringa probeert haar dochter te troosten maar dat was afgelopen maandagavond wel lastig. Toen onze dochter afgelopen week van de coronamaatregelen hoorde was ze wel even flink boos. Moeder Eringa vertelt dat de meeste familie van ver weg komt. uit Friesland en de Randstad. "We zien elkaar niet zo vaak. Een verjaardag is dan net een reünie. Dat missen we nu wel. We gaan Siebrigs verjaardag nu in delen vieren maar dat is toch anders.

Horeca

Italiaans restaurant Bacco in Hellendoorn heeft twee zalen en mag door de maatregelen nog maar zestig gasten ontvangen. Dus in iedere zaal dertig mensen. Dat is minder dan de laatste periode en dus moeten ze weer terugschakelen. Nu gaan ze daarom, voor het eerst, werken met tijdsloten.

Je reserveert een plek voor twee uur. "Dat is half zes erin en half acht eruit. Dat gaat wel erg tegen ons gevoel van Italiaanse gastvrijheid van lekker lang tafelen in" , zegt eigenaresse Patrizia Cremonini.

Ook denkt Patrizia dat er nu weer meer mensen met z'n tweetjes komen in plaats van vier. Mensen komen niet meer in een andere samenstelling dan die van het huishouden. Dat betekent wat voor de zaalinrichting. "Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat dit zou gebeuren. Maar nu vrees ik toch voor wat er na deze maatregelen komt", zegt Patrizia.