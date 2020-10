Kunstenares Annemarie Busschers: "Ik ben mijn eigen werk geworden"

Annemarie Busschers

in deze aflevering ontmoet programmamaker Inga Tjapkes Annemarie Busschers opnieuw, na vijf jaar. Annemarie woont in het uiterste noorden maar is een telg uit een Twentse familie. Ze is een openhartige gepassioneerde kunstenaar.

Annemarie maakt meer dan levensgrote portretten, nietsontziende beeltenissen die, door de manier waarop zij ze creëert, de mens en huid tot in detail blootleggen. Haar werk is te vinden in internationale collecties, bij Museum MORE en De Fundatie.

Boodschap

Annemarie Busschers is een kunstenares met een doel. Ze vertikt het om in een hokje geduwd te worden, gebruikt elke techniek die ze kan en heeft ook een paar expliciete boodschappen: iedereen moet gezien, iedereen mag er zijn, alle emoties moeten getoond. Kunst hoeft niet mooi te zijn. Een mooie foto kan iedereen ophangen. Het werk moet iets zeggen, raken.

‘Ik ben mijn eigen werk geworden’

Begin dit jaar werd Annemarie met borstkanker geconfronteerd. Een agressieve vorm waarbij ze vlak voor de lockdown met spoed een behandeltraject met chemo en een borstamputatie onderging. Ze spreekt er openhartig over.

Eerst wilde ze niets meer, geen kunst, geen exposities. Toch is haar atelier haar veilige haven en ze begon weer te maken. Misschien wel om te verwerken, misschien omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. "En gek genoeg werd ik benaderd om te exposeren!" Vanaf 3 oktober in het Stedelijk Museum in Kampen tijdens Oog voor het Oor, ook in het Nijenhuis in Heino van de Fundatie.

Spunck is...

'Spunk' is een woord dat bedacht is door de eigenwijze Pippi Langkous - of eigenlijk haar geestelijk moeder Astrid Lindgren - die ervan overtuigd is dat spunk bestaat. Ze zoekt stad en land af om te ontdekken wat spunk nou eigenlijk is.

C van Cultuur in Overijssel

Zo eigenwijs is onze zoektocht ook. Spunck met een C, de C van Cultuur in Overijssel. De eerste serie bestaat uit negen portretten van powervrouwen in de kunst, die hard werken aan dat wat ze het liefste doen. Na elke aflevering op televisie kunt u online verder kijken.

SPUNCK - elke zondag in oktober en november - is de nieuwe serie cultuurportretten bij RTV Oost. Op zondag 4 oktober de eerste om 11:20 uur.