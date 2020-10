Gaat de kermis in Deventer nou wel of niet door?

Wel of geen Herfstkermis in Deventer? Dat is de vraag waarover het college zich alsnog buigt (Foto: ANP / Sem van der Wal)

"In eerste instantie dachten we, na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge maandagavond: mooi, de kermissen mogen doorgaan," legt Walder de ommezwaai uit. "Maar in die persconferentie bleek ook een aantal dingen nog niet uitgewerkt, zoals de opnieuw aangescherpte noodverordening voor evenementen."

Wat de aanscherpingen precies voor de Deventer kermis betekenden, werd Walder vanochtend pas duidelijk. "In eerste instantie zeiden we inderdaad: de kermis kan doorgaan, want de kermissen mogen doorgaan, maar nu blijkt dat we allerlei zaken anders moeten gaan regelen. En dan is de vraag: is het dan nog wel leuk, maar is het voor ons dan ook nog beheersbaar?"

Reserveringen en tijdsblokken

De wethouder noemt als voorbeeld het toegangsbeleid. "Op het terrein zijn straks zo'n zes- à zevenhonderd mensen toegestaan. We hadden eerst bedacht dat we het terrein zouden afsluiten op het moment dat dat aantal bereikt is en op het moment dat er iemand uitgaat, weer iemand toe zouden laten."

Maar nu heeft de gemeente als opdracht gekregen om te gaan werken met reserveringen en tijdsblokken, waardoor er veel vaker een verloop is van veel grotere groepen mensen. "Daarnaast zijn wij straks zo'n beetje het enige grote evenement in de regio. Mensen zullen dus graag naar de kermis willen. In die zin hebben wij als gemeente ook een verantwoordelijkheid. Kunnen wij die bezoekersstromen wel aan?"

Twijfelende middengroep

Het college van B en W zal, in overleg met de exploitanten, morgenochtend een besluit nemen. Walder, die zelf ook liefhebber van de kermis is, wil niet speculeren over de uitkomst daarvan. "Ik benadruk nu alle negatieve kanten, maar feit blijft dat wij als gemeente de kermis graag organiseren en de kermisexploitanten willen helpen."

Die exploitanten zijn overigens verdeeld over de doorgang van de kermis, vertelt de wethouder. "Er zijn al een paar exploitanten die de boel hebben geannuleerd, maar er zijn er ook een paar die koste wat kost door willen gaan. We zijn nu vooral in gesprek met de twijfelende middengroep. We willen graag van hen weten of zij er nog vertrouwen in hebben."

Mocht de Paaskermis alsnog doorgaan, dan zal het festijn, omgedoopt tot Herfstkermis, plaatsvinden van 9 tot 18 oktober op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan in Deventer-Noord.