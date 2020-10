Basisplaats voor Droste bij GA Eagles, Mulenga in gesprek over langer verblijf

Eersteling was afgelopen week nog de vervanger van Boyd Lucassen, die ook morgen nog ontbreekt in de selectie wegens een blessure. Achter de naam van Jeroen Veldmate staat nog een vraagteken. De aanvoerder viel gisteren met een 'kneuzing' uit op de training.

Wijziging

Trainer Kees van Wonderen liet weten dat hij morgen pas gaat beslissen of Veldmate kan starten. Nieuweling Justin Bakker is anders zijn vervanger. Duidelijk is in ieder geval dat de oefenmeester nog wel meer gaat wijzigingen in zijn elftal in vergelijking met het 0-0 gelijkspel van afgelopen zondag tegen FC Volendam. Zo kloppen Sam Hendriks en Frank Ross steeds nadrukkelijker op de deur van de trainer. "Maar dat ga ik nu nog niet verklappen", bleef de trainer schimmig over zijn extra mutatie.

Mulenga is in gesprek met GA Eagles over een contract (Foto: Orange Pictures)





Mulenga

Naast de komst van Sam Hendriks wil Van Wonderen overigens ook Jacob Mulenga nog graag aan zijn selectie toevoegen. De 36-jarige aanvaller was de afgelopen drie weken op proef en moet er nu nog met de clubleiding uit zien te komen. "Ik heb aangegeven dat ik hem graag de selectie zie versterken", zegt Van Wonderen. "Nu is het aan hen om tot een akkoord te komen."