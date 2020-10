Moeder van omgekomen baby Nieuwleusen: 'Papa heeft dat gedaan'

"Papa heeft het gedaan, dat met de baby", is te horen in een afgeluisterd gesprek. Het gaat over de dood van een vier maanden jonge baby in Nieuwleusen. De moeder zou de uitspraak hebben gedaan richting de broer van het omgekomen kind. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de uitspraak een van de bewijzen tegen de vader van het kindje, die er van wordt verdacht dat hij de baby met brute kracht heeft omgebracht.

Het is volgens het OM compleet misgegaan, afgelopen maart in het huis van de ouders aan het Plevierplein. Meerdere malen zou de vader zijn baby hebben mishandeld. Zo werd het kindje door hem geslagen en geschopt, zegt justitie, "onder meer tegen het hoofdje". Maar ook is de baby met het hoofdje tegen de grond geslagen en heen en weer geschud. "Al die tijd heeft hij nagelaten om verzorging in te roepen", zegt het OM. De baby was zodanig mishandeld, dat het hoofdje was misvormd. Ook waren vrijwel alle ribben gebroken.

Afgeluisterde gesprekken

In een ander afgeluisterd gesprek, zegt de moeder tegen een vriendin dat de baby al dood was toen ze thuiskwam. Ze had tot vroeg in de nacht gewerkt bij een lokale touroperator. Overigens is dat wel vreemd, want de baby is pas de volgende ochtend in het ziekenhuis overleden.

In een derde heimelijk opgenomen gesprek, vraagt de moeder aan de verdachte vader: "Wat heb je met ons kindje gedaan?" En dat vraag je volgens het OM niet als je zelf je kind zou hebben omgebracht.

Gevallen

Desondanks is de moeder ook nog steeds verdachte in de zaak. Zij zit niet vast. In eerste instantie beschuldigde ze haar man niet. Maar inmiddels is dat wel zo. Het stel is dan ook uit elkaar.

Volgens de vader is de moeder een paar keer gevallen met de baby. "Een keertje van de trap en een keer op straat tijdens oud en nieuw." Volgens hem wil zijn ex hem nu zwart maken. "Ze wist donders goed dat ze werd afgeluisterd, dus heeft ze het zo gedraaid dat ik schuldig lijk."

Volgens zijn advocaat is het allerminst zeker dat er verwondingen zijn aangebracht. "Het kan ook nog een ongeluk zijn geweest." Het OM weet zeker van niet: "Uit eerste resultaten blijkt dat er van buitenaf zo'n enorm geweld is uitgeoefend, dat het geen ongeluk kan zijn geweest. De verwondingen waren vergelijkbaar met een val uit een rijdende auto."

Psyche

Het definitieve sectierapport naar de doodsoorzaak van de baby is nog niet helemaal afgerond. De psyche van de verdachte vader zal de komende tijd worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Een eerder onderzoek van de man door een psycholoog en een psychiater verliep stroef.

In december is er een volgende rechtszitting. Dan worden ook deskundigen en de ex gehoord door de rechtbank.