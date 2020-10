Zorgmedewerkster Ineke is nog steeds herstellende van corona en vreest tweede golf

Voor Ineke Kleinjan uit Rijssen (40) leidt het geen twijfel: als er in maart mondkapjes beschikbaar waren geweest voor zorgmedewerkers, was zij nooit zo ziek geworden. En waarschijnlijk waren er dan ook veel minder mensen overleden in de zorginstelling waar ze werkte. Dinsdag staat ze stil bij de mensen die overleden.

"We dachten dat er geen corona op die afdeling was. Maar dat bleek helaas wel zo te zijn". Ineke werd in het gezicht gekucht door een bewoner, die later besmet bleek te zijn met corona. Ze werd ziek, zieker en vreesde zelfs voor haar leven. "Mijn geloof en mijn gezin hield me op de been", zegt Ineke. Ze ging door een diep dal. Ook haar echtgenoot en dochter testten positief, maar hadden slechts milde klachten. Haar zoon had nergens last van.

Ineke probeerde haar werk in de nachtdienst weer op te pakken, maar dat lukte niet. Als beeldend therapeut opende ze afgelopen week een eigen praktijk in het centrum van Rijssen. Schilderen geeft haar rust. Ze ergert zich aan de laksheid waarmee velen omgaan met corona en de mensen die het afdoen als een griepje. "Ze weten niet wat het is om zo ziekte zijn."

Op de dag van de coronaherdenking zal ze vooral stilstaan bij de bewoners van de instelling war ze werkte die zijn overleden. Zondag 4 oktober een gesprek met Ineke Kleinjan in Hoogtij.