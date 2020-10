Ondanks corona wordt er volop gedanst op NK in Dalfsen

In de Trefkoele in Dalfsen wordt komend weekend het NK Dansen gehouden (Foto: )

Het is een sport en dus gelden er andere regels dan voor 'gewone' bijeenkomsten voor maximaal dertig personen. Komend weekend komen enkele honderden dansers en danseressen naar het Nederlands Kampioenschap stijldansen. Publiek is niet welkom.

"We denken dat het goed gaat", zegt Henk Peter Vos namens de Nederlandse dansbond NADB. "De Trefkoele is groot met veel bijruimtes. En we werken in blokken, elke dag twee. Als iedereen zich aan de regels houdt, moet het gaan. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan."

'Allemaal langs de kant zitten'

Per blok zijn maximaal honderdvijftig dansers in de zaal. "Dan zijn er ook nog eens maximaal vijftig trainers en dat zijn elk blok dezelfde mensen. Iedereen zit langs de kant, op anderhalve meter van elkaar. Een danspaar mag bij elkaar zitten, net als de trainer. En er zijn steeds acht dansparen op de vloer. De vloer van de Trefkoele is met 23 bij 14 meter groot genoeg."

"Er zijn sinds half maart geen danswedstrijden meer geweest. De mensen willen dansen", zegt Vos. "Jammer dat er dan geen publiek bij mag zijn, maar er kan in ieder geval weer gedanst worden.

'Veel extra beperkingen'

"De komende weken gelden weer veel extra beperkingen", weet ook burgemeester Erica van Lente van Dalfsen. "Dat is heel jammer, maar het is wel nodig. Het beoefenen van sport wordt in de noodverordening als één van de weinige uitzonderingen gezien. De conclusie van de gemeente, Veiligheidsregio IJsselland en Trefkoele is dan ook dat het evenement door kan gaan. Alleen zonder publiek.”

"Omdat dat er, ondanks de aangekondigde maatregelen, dit weekend toch veel mensen bijeenkomen voor dit NK in Dalfsen, vind ik het belangrijk dat we inwoners, ondernemers en instellingen laten weten waarom dit wél mogelijk is, terwijl veel andere bijeenkomsten nu geen doorgang meer kunnen vinden”, aldus de burgemeester

Het NK Dansen in Dalfsen is zaterdag van tien uur 's morgens tot ongeveer elf uur 's avonds. Zondag wordt van negen tot ongeveer zeven uur gedanst.