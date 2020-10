Twentse verpleegkundigen van schoenenactie Malieveld in gesprek met minister

Het is nog niet het resultaat waar ze op hoopten, maar het begin is er: Eefje en Natasia, de Twentse verpleegkundigen en initiatiefnemers van de schoenenactie op het Malieveld vorige maand, krijgen een gesprek met de minister. Niet met minister Hugo de Jonge, maar met minister Tamara van Ark.

Binnen enkele weken tijd organiseerden de twee een vervangende actie, omdat een echte demonstratie op het Malieveld in verband met corona niet verstandig was. Meer dan vijfduizend schoenen werden er verzameld van zorgmedewerkers, om zo te laten zien dat er meer salaris, meer respect en vooral minder regels in de zorg nodig zijn.

Andere minister

Eefje van Keeken en Natasia ten Kattelaar wilden graag met minister De Jonge in gesprek, maar door een verschuiving van taken is nu minister Van Ark naar voren geschoven. Van Ark heeft de coördinerende rol bij de onderwerpen arbeidsmarktbeleid en regeldruk in de zorg overgenomen van De Jonge. Het gesprek is gepland op 2 november.

De twee verwachten er nog niet heel veel van, zo blijkt. "We zullen zien wat het ons brengt." Veel vertrouwen is er nog niet in de politiek, zo legden de twee al eerder uit tijdens de actie op het Malieveld. "De politiek speelt een spelletje met ons, ze draaien er om heen. Applaus krijgen is leuk, maar ze tonen geen respect."

Ongeldige stemming

De dames doelen daarmee op de debatten in de Tweede Kamer waarin werd gepleit voor een hoger salaris voor zorgmedewerkers. Bij één van de stemmingen bleef een aantal Kamerleden weg, zodat de stemming ongeldig werd verklaard. Dat heeft een hoop kwaad bloed gezet.