GGD opent vierde teststraat in Twente, wil naar 3600 testen per dag

GGD opent vierde teststraat in Twente: "Naar 3600 test per dag"

De GGD opent een vierde teststraat in Twente. Halverwege deze maand moet er een nieuwe teststraat in gebruik worden genomen in Oldenzaal. De gezondheidsdienst wil begin volgend jaar per dag 3.600 Twentenaren kunnen testen, nu zijn dat er nog ongeveer 1.100.

Het aantal coronabesmettingen in Twente loopt de laatste weken flink op. Gemiddeld testen per dag nu tachtig tot honderd Twentenaren zich positief op het virus. De besmettingsgraad onder ouderen is ook flink toegenomen: in de leeftijdcategorie 70 tot 79 jaar test een op de tien personen positief op corona.

Ook de Twentse ziekenhuizen MST (Enschede) en ZGT (Almelo) vangen weer meer coronapatiënten op, al loop het volgens de GGD nog niet storm.

Naar 3.600 testen per dag

In Twente kan vanaf halverwege deze maand dus ook een coronatest worden gedaan in Oldenzaal. "Tot nu toe beperkte de labcapaciteit ons in het aantal testen dat we kunnen uitvoeren", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente.

"Die labcapaciteit wordt langzaam opgeplust. Dat betekent dat we begin volgend jaar, volgens die schema's, 3.600 testen per dag kunnen uitvoeren in Twente."

Dertig besmettingen op bruiloft

Dinsbach riep eerder op om je coronatest af te zeggen, als je geen klachten meer hebt. Die oproep neemt ze nu terug. "Ik heb daar ook kritiek op gekregen. Het landelijke beleid is: als je klachten hebt, laat je testen. Ook als je klachten nog wat minder zijn, dan laat je je nog steeds testen."

De meeste besmettingen in Twente gebeuren in de huiselijke sfeer. De GGD heeft ook een coronacluster aangetroffen op een bruiloft; daar bleken minstens dertig personen besmet te zijn met COVID-19.