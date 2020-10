Paardenfokker Hengelo opnieuw getroffen: "Meldplicht besmettelijke ziekten moet er nu echt komen"

Dierenartsen staan voor een raadsel: welke mysterieuze bacterie houdt er huis op de fokkerij? Een van de merries heeft haar ongeboren veulen al verloren. Kromkamp: "Er is een besmettelijke bacterie gevonden. Binnen een week tijd had ik alle paarden ziek. Ze worden maar niet beter. Er komt gewoon geen eind aan."

Controles

Het regent buiten zachtjes als Kromkamp een van haar merries naar de box leidt waarin de veearts ze controleert en scant of ze nog drachtig zijn. Gespannen kijkt de paardenfokster toe. "Dierenartsen doen wat ze kunnen. Ik heb zelfs een merrie en veulen naar het veterinair centrum in Utrecht gestuurd, zeg maar naar de experts. Maar alle veulens zijn nog ziek."

Het maakt me zo ontzettend boos Marijke Kromkamp, paardenfokker in Hengelo

Hoe haar dieren besmet zijn geraakt is voor Kromkamp een raadsel. "Zo lang andere stallen zwijgen en blijven besmetten, is het dweilen met de kraan open. Het maakt me zo ontzettend boos. Wij nemen wel onze verantwoordelijkheid en maken de kosten, veeartsen medicijnen." De stal van Kromkamp en haar man Nick blijft voorlopig gesloten. Dat betekent dat paarden niet verkocht kunnen worden, wat ook inkomsten scheelt.

Emotie

Tijdens het interview snuffelt merrie Baloeka aan Marijke's mouw. Ze is even afgeleid. Als ik haar vraag hoe de merrie heet, is ze even stil. De emotie komt naar boven, snel veegt ze met een mouw langs haar oog. Met gebroken stem: "Weet je, het liefst doe ik de deur hier dicht en spoel ik de band vooruit. Maar dat kan nu eenmaal niet."

Een meldplicht voor paarden zou volgens Marijke de oplossing zijn om besmettelijke ziekten in te dammen. "Het scheelt zoveel stress en zoveel onkosten. Paardenhouders wees gewoon eerlijk en ga achter ons staan. Het enige wat we willen is gezonde paarden. Daar doen we het voor."

Registratie verandert

Vanaf april 2021 gaat het volgens nieuwe Europese regels het adres te registreren waar paarden verblijven. Met het huidige systeem is niet goed in beeld waar welke paarden zich bevinden, terwijl dat voor bijvoorbeeld het bestrijden van dierziekten wel van belang is. Door het adres te registreren van de verblijfslocatie komt er een koppeling tussen het paard, de houder en de locatie. De nieuwe registratie is een grote verandering binnen de paardenwereld.

Of die meldplicht er komt is afwachten. Allereerst moet daarvoor de registratie van paarden worden veranderd. Daarin komt volgend voorjaar verandering, als de registratie door Europese regelgeving verandert. Mieke Theunissen, clusterspecialist paardenhouderij van LTO Nederland: "Dan weten we misschien voor het eerst hoeveel paarden er in Nederland zijn."

Theunissen denkt dat een meldplicht lastig wordt. Wel hoopt ze dat het binnen de paardenwereld normaler wordt om het te benoemen als er een ziekte heerst op stal. "Dat is nu niet zo. Eigenlijk zou het net zo moeten zijn als met corona bij mensen, zeg het gewoon als er iets heerst. En kies er voor om even niet op bezoek te gaan als een paard ziek is."