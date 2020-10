Wat vind jij: In Overijsselse steden kun je goed wonen

Het is steeds moeilijk voor mensen om deel te nemen aan het stedelijke leven. Dat betekent dat mensen moeilijker een huis kunnen kopen in de stad en dat ze, als ze er wonen, geen aanspraak kunnen maken op huisartsen, sportverenigingen of bibliotheken.

Dat blijkt uit een onderzoek van De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. In dat rapport roept De Raad de regering op om meer te doen aan deze problemen. Als dit zo doorgaat, dan wordt de toegang tot Nederlandse steden voor alle burgers belemmerd.

Krapte op de woningmarkt

Ook in Overijsselse steden is er sprake van krapte op de woningmarkt. In steden als Zwolle, Deventer en Enschede stijgen de huizenprijzen. Ook het vinden van een huurwoning is in grote steden moeilijk.

Maar zelfs als je er eenmaal woont, dan kan je dus moeite hebben met het vinden van een huis- of tandarts. Of het verenigingsleven is ontoegankelijk: bijvoorbeeld omdat er geen plaats is voor je bij de lokale voetbalvereniging.

