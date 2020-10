Xandro Schenk verlaat FC Twente voor Saoedi-Arabië

"Ik heb uiteraard een dubbel gevoel bij het vertrek, we zijn goed begonnen en ik heb tot nu toe alles gespeeld. Soms komt er echter iets op je pad, waarvan je denkt ‘Waarom niet?’ Ik wilde nog graag een keer naar het buitenland en dan is dit een mooie mogelijkheid, het is ook een avontuur. Ik sluit direct na het weekend al aan bij de nieuwe ploeg", aldus Schenk op de clubwebsite.



39 duels

Schenk kwam in 2018 over van Go Ahead Eagles. In 2019 keerde hij met FC Twente na een jaar Keuken Kampioen Divisie meteen terug naar de Eredivisie. Schenk speelde in totaal 39 wedstrijden voor FC Twente en maakte twee goals.



Pierie en Dumic

FC Twente hoeft geen vervanger te halen voor Schenk, want Kik Pierie en Dario Dumic werden dit seizoen al in huis gehaald en kunnen beiden uit de voeten als linker centrale verdediger.