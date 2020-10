Overijsselse bedrijven maken veelvuldig gebruik van steunmaatregelen overheid, vooral in horeca

Die 42 procent is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 45 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Overijssel is Twente met 44 procent de regio waar bedrijven het meeste gebruik hebben gemaakt van de maatregelen, gevolgd door Zuidwest-Overijssel met 42 procent en Noord-Overijssel met 37 procent.

In de noordelijke provincies werd veel minder gebruik gemaakt van de steunmaatregelen dan in de Randstad en het zuiden. In Limburg maakte de helft van de bedrijven gebruik van een financiële regeling.

Behoorlijke omzetkrimp

Vooral bedrijven in de horeca, overige persoonlijke dienstverlening (zoals kappers en schoonheidssalons) en de cultuursector ontvingen steun via een van de regelingen uit het eerste noodpakket. Bij bedrijven in de horeca en de overige persoonlijke dienstverlening die gebruikmaken van de overheidssteun had meer dan tachtig procent een omzetkrimp van vijf procent of meer.

In de overige bedrijfstakken werd overigens aanzienlijk minder gebruik gemaakt van de steunmaatregelen.