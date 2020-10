Verloskundige Marlies uit Deventer (29) kondigt tweede boek aan: "Heel trots en blij"

Ontzettend trots is ze: verloskundige Marlies Koers uit Deventer. Haar eerste boek, Dagboek van een Verloskundige, vloog over de toonbank en was binnen een mum van tijd uitverkocht. En nu komt er een tweede deel.

De 29-jarige Koers maakte het nieuws gisteren bekend via haar socialmediakanalen. Haar tweede boek wordt in het najaar van 2021 verwacht. "Ik ga binnenkort hard aan de slag, want ik moet nog beginnen met schrijven", lacht de Deventer verloskundige.

'Verloskundige allerleukst'

Verloskundige én schrijfster zijn, is dat wel te combineren? "Het een bestaat niet zonder het ander", antwoordt Koers resoluut. Ondanks haar succes zal ze dan ook niet snel stoppen met haar praktijk.

"Nee, verloskundige zijn vind ik het allerleukste, dus dat blijf ik ook zeker te doen. Het schrijven is nu nog goed te combineren met de praktijk. Weliswaar in een iets andere vorm, maar ik ga zeker niet stoppen als verloskundige."

Corona-ervaringen

Het eerste boek van Koers gaat over vier, vijf jaar geleden. In het tweede boek zullen ook ongetwijfeld verhalen uit de coronaperiode aan bod komen. Want dat er ook in de verloskundigepraktijk het een en ander is veranderd sinds maart, is zeker. "Het persoonlijke contact moeten we verminderen."

"Veel gaat telefonisch, spreekuren worden opgeschort en je mag alleen komen op cruciale momenten, dus in het begin van de zwangerschap en aan het einde. In de tussentijd doen we controles telefonisch. Dat is natuurlijk heftig voor zwangeren en er is zelfs beperking over wie er bij de bevalling mag zijn. Dat druist wel in tegen mijn gevoel over hoe verloskunde moet, maar ja, we willen ook graag iedereen beschermen. Het is dus een beetje schipperen."