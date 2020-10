Genemuiden opent Wijkwieg om baby’s kansrijke start te geven

Het idee ontstond omdat er moeders tussen wal en schip vielen wat betreft de reguliere zorg. Om uithuis- of uitbuikplaatsing te voorkomen werd stichting De Wijkwieg ontwikkeld. “Je kan wel zeggen dat er een ander alternatief moet zijn dan de bestaande zorg, maar dan moet je dat ook aanbieden”, zegt Mirjam Gregoire namens het bestuur van De Wijkwieg.

Drie fases

Het traject dat moeders en baby’s doormaken bestaat uit drie fases. Een moeder kan bij De Wijkwieg terecht als ze 36 weken zwanger is. De periode kort voor en na de geboorte is er 24 uur professionele hulp aanwezig om moeder en kind te ondersteunen. Iedere moeder en baby hebben een gezamenlijke slaapkamer en verder delen ze een gemeenschappelijke openkeuken, badkamer en woonruimte.

Daarna volgt de tweede fase, waarin moeder en kind zelfstandiger leven met minder ondersteuning dan in de eerste maanden. Tot slot volgt de laatste fase waarin de moeder een eigen appartement heeft om voor haar baby te zorgen. In totaal verblijven vrouwen hier maximaal een jaar en is er ruimte voor twaalf moeders met een baby.

Dankzij regio

De Wijkwieg is gebouwd in het oude wijkgebouw van de Hervormde Kerk. Daarnaast is er geen cent subsidie aan te pas gekomen. “De hele regio en met name mensen uit Genemuiden ondersteunen ons. We hebben echt veel kosteloos gekregen van ondernemers en particulieren”, merkt Gregoire op. Daarnaast zijn er 50 vrijwilligsters die 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar staan voor de moeders en hun baby’s.