Twente komt met regionale campagne voor coronaregels: 'Nul bier voor tafel vier'

In bushokjes zijn de komende weken posters te zien met de regionale campagne. Ook wordt er geadverteerd in de krant en op andere platformen, met onder meer de leus 'Nul bier voor tafel vier'.

'Scherp blijven'

"We zijn nu al 220 dagen met het coronavirus bezig", zegt Onno van Veldhuizen als voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

"Ik begrijp heel goed dat sommige mensen er moeite mee hebben om daarin scherp te blijven. Maar de waarheid is natuurlijk: als wij met elkaar gedurende vier weken ons puriteins gedragen, dan zijn we er van af. Dat lukt ons niet en daar hebben we allemaal heel veel schade van. Dat moet tussen de oren zitten bij iedereen, daarom gooien we er nu een regionale campagne uit."

Als het zo doorgaat, dan dreigen we het zicht op het virus te verliezen Onno van Veldhuizen, Veiligheidsregio Twente

'Installeer corona-app'

Van Veldhuizen doet ook nogmaals de nadrukkelijke oproep om de corona-app CoronaMelder te installeren. "We zijn nu met bijna honderd mensen bezig met bron- en contactonderzoek. Als het zo doorgaat, dan dreigen we het zicht op het virus te verliezen. In brandweertermen: we kunnen dan niet meer blussen waar de brand is, maar dan moeten we een heleboel blendende panden ook natspuiten en die hebben dan allemaal waterschade. Met die corona-app zorgen we ervoor dat we wat langer zicht houden op het virus."

De CoronaMelder werd eerder dit jaar in Twente ontworpen en getest en is volgens Van Veldhuizen 'waarschijnlijk de meest veilige app op je mobiel'. Volgens de GGD is de app in Twente al meermaals succesvol ingezet bij het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Toch is de corona-app nog steeds niet landelijk uitgerold. De app is technisch af is, maar de juridische onderbouwing nog niet. De wet die het gebruik van de app regelt moet nog door de Eerste Kamer.