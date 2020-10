Supermarkten introduceren ouderenuurtje, ouderenbond niet blij: 'Stigmatiserend'

Maandag om 07.00 uur opent Peter Mulder de deuren van zijn Spar-supermarkt in Zwolle. De eerste twee uur van die dag zijn alleen bedoeld voor oudere mensen of mensen met een kwetsbare gezondheid. Controleren of echt alleen mensen uit die doelgroep hun boodschappen op dat tijdstip doen, is hij niet van plan.

Peter Mulder van de SPAR-supermarkt in Zwolle (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

"Dat is een taak die niet aan ons is. Het inschatten wie tot de kwetsbare doelgroep behoort, is eigenlijk niet te doen. Daarnaast is het op dat tijdstip eigenlijk sowieso rustig genoeg. "

'Waarom om 07.00 uur bij supermarkt staan?'

Het klinkt sympathiek, het zogeheten ouderenuurtje, maar ouderenbond ANBO is er helemaal niet blij mee.

Bernadet Naber van ANBO (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

"Heel veel mensen die kwetsbaar zijn, hebben thuiszorg. Zij moeten vaak wachten tot de thuiszorg er is om te helpen wassen, aankleden, steunkousen aantrekken. Dat lukt natuurlijk niet voor 7.00 uur," vertelt Bernadet Naber namens de bond. "Bovendien vinden wij dat mensen in hun eigen ritme boodschappen moeten kunnen doen, op het moment dat het hen uitkomt. Waarom zouden we mensen dwingen om om 07.00 uur al bij de supermarkt te staan? "

'Er zijn zelfs mensen die worden nageroepen'

De ouderenbond noemt het plan voor een verplicht ouderenuurtje zelfs stigmatiserend. "We worden gebeld door ouderen die zeggen dat ze met scheve ogen worden aangekeken in de supermarkt als ik op een ander tijdstip kom. Een tijdstip dat mij beter uitkomt. Er zijn zelfs mensen die worden nageroepen."

De ANBO ziet liever dat supermarkten twee maatregelen nemen. "Het eerste is dat er een gastheer of gastvrouw bij de ingang staat die mensen wijst op de anderhalve meter. Het tweede is dat die gastheer kan kijken of er niet te veel mensen zijn en helpt met schoonmaken van de karretjes."

'Middelen waarmee we het virus kunnen remmen'

Deze week kwam er nog meer nieuws uit Den Haag dat supermarkten aangaat: het mondkapje. Na lang twijfelen besloot het kabinet mensen 'dringend te adviseren' om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld de supermarkt, het museum of onderweg naar je tafeltje in een restaurant. In de Spar-supermarkt in Zwolle draagt het personeel sinds donderdag mondmaskers.

"Het is even wennen, het is even nieuw", bekent supermarkteigenaar Mulder. "Ik vind het wel een goede zaak. Dit is misschien wel een van de middelen waarmee we het virus een beetje kunnen remmen."