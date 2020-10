Deventer najaarskermis gaat alsnog niet door

Wel of geen Herfstkermis in Deventer? Dat is de vraag waarover het college zich alsnog buigt (Foto: ANP / Sem van der Wal)

De Deventer najaarskermis die in de herfstvakantie op het evenemententerrein zou zijn, gaat toch niet door. Na de persconferentie over de aangescherpte maatregelen leek de kermis gewoon door te kunnen gaan, maar de gemeente heeft besloten het alsnog af te blazen.

De strengere landelijke maatregelen zorgen dat er gewerkt moet worden met tijdvakken. Dit is volgens de gemeente en de kermisbonden onuitvoerbaar. In combinatie met het oplopende aantal besmettingen in Deventer vindt de gemeente het niet verantwoord om de kermis door te laten gaan.



“Het is heel jammer dat alle maatregelen rondom corona ervoor zorgen dat deze kermis niet door kan gaan”, vertelt wethouder Economie Thomas Walder. “We hadden deze kermis juist gepland als steun in de rug voor een sector die het moeilijk heeft.”



Bezoekersstroom

Het besluit is genomen in overleg met andere partijen, onder wie de politie. Een belangrijk risico zit in de beheersing van bezoekersstromen. Door de coronamaatregelen kunnen minder mensen het terrein op. Dit kan er voor zorgen dat zich te veel mensen ophopen buiten het terrein.



Zeker tijdens de overgang van het ene naar het andere tijdsblok bestaat volgens de gemeente de kans dat grote groepen mensen te dicht bij elkaar komen, waardoor het risico op besmetting toeneemt. Ook de politie is van mening dat het niet verantwoord is de kermis nu door te laten gaan.



Aangescherpte maatregelen

De kermis leek in eerste instantie gewoon door te gaan, nadat in de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gezegd werd dat kermissen door mochten gaan.



"Het college wilde ook de kermisliefhebbers een plezier doen, nadat in het voorjaar en de zomer de kermissen waren afgeblazen. Maar veiligheid staat voorop en die is op het moment niet te garanderen", aldus Walder.