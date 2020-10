Wout Weghorst niet opgenomen in eerste selectie Frank de Boer, Mats Knoester valt af bij Jong Oranje

Wout Weghorst uit Borne is niet opgenomen in de eerste definitieve selectie van de nieuwe bondscoach Frank de Boer. De spits zat wel in de voorselectie voor de komende duels, die was opgesteld door assistent Dwight Lodeweges.

Nederland oefent woensdag 7 oktober in Amsterdam tegen Mexico, vier dagen later staat het Nations League-duel bij Bosnië-Herzegovina op het programma en drie dagen daarna gaat in het kader van datzelfde toernooi op bezoek bij Italië. Weghorst staat op vier interlands voor Oranje. De definitieve selectie voor de duels bestaat uit 25 spelers. Opvallende naam is die van Teun Koopmeiners. Hij maakt zijn debuut in de selectie.

Jong Oranje

Mats Knoester van Heracles Almelo viel ook af bij Jong Oranje. De verdediger maakte zijn debuut in de voorselectie, maar zit dus niet bij de definitieve groep. Voor Justin Hoogma is er wel plek. Jong Oranje speelt tegen Gibraltar en Cyprus in het kader van EK-kwalificatie. 8 oktober komt eerstgenoemde naar Venlo en vijf dagen later gaat de ploeg van coach Erwin van de Looi op bezoek in Larnaca. Nederland is de koploper en kan zich de komende periode plaatsen voor het EK van komend jaar in Hongarije en Slovenië.