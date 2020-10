Maaike uit Zwolle staat op de Boerinnenkalender 2021

Het begon als een grapje. Samen met een vriendin had ze zich aangemeld. De 22-jarige Maaike van Bethlehem uit Zwolle was al vergeten dat ze zich überhaupt had ingeschreven voor de Boerinnenkalender 2021 tot ze bericht kreeg dat ze geselecteerd was. Vandaag is de presentatie in Dronten.

Ze weet nog niet in welke maand ze in de kalender staat. "Dat hoor ik vanmiddag als de kalender gepresenteerd wordt. De opnames waren in ieder geval bij een boerderij in Arnhem, een heel mooie locatie."

'Warme setting'

Hoewel ze toch betrekkelijk schaars gekleed was, denkt ze dat ze ergens in de wintermaanden terecht is gekomen. "Ik stond bij een oude houten deur, met allerlei haardblokken. Een echt warme setting", zegt ze enthousiast.

Ze vindt het niet gek dat wildvreemde mensen nu een maand lang tegen haar aan gaan kijken. "Dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer je in bikini over het strand loopt. Dus daar ben ik niet zo bang voor."

Vriendin niet uitverkoren

De vriendin met wie ze zich aanmeldde is overigens niet uitverkoren. "Ja, dat was wel heel jammer. Vooral omdat het initiatief van haar kwam. Moeten we volgend jaar maar proberen haar erop te krijgen."

Vanwege corona is er bij de presentatie vanmiddag geen publiek welkom. Het geheel is wel te volgen via een livestream op deze site.