FC Twente wil goede seizoensstart vervolg geven en doelpuntendroogte bij Heracles en Go Ahead

RKC Waalwijk – PEC Zwolle

Clint Leemans had een belangrijk aandeel in de vijf goals die PEC tot nog toe maakte. Twee maakte hij er zelf, eentje bereidde hij voor. Vorig seizoen werd Leemans door PEC verhuurd aan RKC en was hij met vier goals zelfs clubtopscorer in Waalwijk.

Sinds 1988 troffen PEC en RKC elkaar maar zes keer in Waalwijk op het hoogste niveau. Bij het eerste duel in maart 1989 waren Leo van Veen (RKC) en Theo Laseroms (PEC) de coaches en tekenden Ad van de Wiel en Frank Berghuis voor de goals in het duel dat in 1-1 eindigde.

De laatste ontmoeting, in februari van dit jaar, bleef steken op 0-0.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Vitesse – Heracles

Winnen in Arnhem lukt Heracles niet vaak, de laatste tien jaar maar één keer. De laatste ontmoeting in het Gelredome eindigde in 4-0, in oktober 2018.

Het is alweer vier jaar geleden dat Heracles voor het laatst won in Arnhem. Brahim Darri en Samuel Armenteros (strafschop) bogen een 1-0 achterstand om in de 2-1 zege.

Ex-Heraclied Thomas Bruns is terug in de basis bij Vitesse. Hij scoorde nog nooit namens Vitesse tegen Heracles, dat deed hij wel als speler van FC Groningen.

Heracles speelde in 2020 vijf uitwedstrijden en scoorde daarin nog niet.

Aftrap zaterdag 16.30 uur

FC Twente – Emmen

FC Twente is de eerste drie duels zonder nederlaag doorgekomen. Als er ook van Emmen gewonnen wordt betekent dat de beste seizoenstart sinds 2012. Toen wonnen de Enschedeërs de eerste vier duels sinds de start van de competitie.

Het is pas de tweede keer dat FC Emmen naar Enschede komt voor een officiële wedstrijd. Vorig jaar oktober won Twente met 4-1, mede door twee doelpunten van Haris Vuckic in het eerste half uur.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Haris Vuckcic scoorde twee keer namens FC Twente tegen Emmen (Foto: Orange)

Go Ahead Eagles – Jong FC Utrecht

In drie van de vier wedstrijden die Go Ahead Eagles dit seizoen speelde lukte het de Deventenaren niet om te scoren. Jong FC Utrecht lijkt de ideale opponent om dat te doorbreken.

Vorig seizoen werd thuis met 4-0 gewonnen van de Utrechtse talenten en het seizoen daarvoor met 5-0. Alleen in de allereerste ontmoeting in 2017 bleef het 0-0, dat dan weer wel.

Aftrap: vrijdag 18.45 uur

Alle wedstrijden zijn live te volgen bij De Oosttribune op Radio Oost.