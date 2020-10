Kampen kan Sinterklaas dit jaar (waarschijnlijk) toch verwelkomen

Hij komt, hij komt... Hij komt er (waarschijnlijk) toch: de intocht van Sinterklaas in Kampen. De organisatie heeft lang op een alternatief gebroed, maar met een drive-through moet de verwelkoming toch door kunnen gaan. De vergunning is inmiddels aangevraagd.

Zoals bij vrijwel elk evenement gooit het coronavirus ook roet in het eten bij de sinterklaasintochten dit jaar. Vooral door de nieuwe opleving van het aantal besmettingen zijn veiligheidsregio's steeds strenger wat betreft regels. Toch denken ze in Kampen met een drive-through dé oplossing te hebben gevonden. En ook burgemeester Bort Koelewijn ziet volgens het comité de aangepaste intocht wel zitten.

Industrieterrein

Het alternatief op 14 november zal niet in het centrum plaatsvinden, om te voorkomen dat er alsnog te veel mensen bij elkaar komen. "We wijken uit naar het industrieterrein, wat meer naar de buitenkant van de stad. Het is de bedoeling dat sinterklaas daar per boot in de haven aankomt", legt Jacco Swillens van de organisatie uit.

Bezoekers mogen alleen per auto komen en moeten blijven zitten. "We zitten eraan te denken om een route in de vorm van een lus over de kade te laten lopen, zodat het verkeer ook makkelijk weer weg kan. Hoeveel bezoekers we dan aankunnen? Geen idee, daarover moeten we nog in gesprek met verkeersregelaars."

Veel minder pieten

De boot zal aangelegd worden, maar de sint zal niet aan land stappen. Enkele strooipieten zullen dat wel doen, maar achter de opgestelde dranghekken blijven. "Het is nog wel even afwachten hoe we dat met het strooigoed moeten doen om het coronaproof te houden. We weten nog niet welke regels daarvoor zullen gelden."

Waar twee jaar geleden nog driehonderd pieten op boten stonden en over de kade liepen tijdens de intocht, zullen dat er dit jaar vanzelfsprekend veel minder zijn. Swillens: "In mijn ogen zullen dat er maximaal tien zijn, alleen de pieten die nodig zijn. Zij moeten ook anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. De veiligheidsregio is nog bezig met regels voor de sinterklaascomités."

Haalbaar plan

Normaal gesproken zal over zes weken duidelijk zijn of de vergunning wordt verstrekt, maar Swillens verwacht daar eerder uitsluitsel over te krijgen gezien de praktische zaken die nog moeten worden geregeld. "We denken dit plan aan te kunnen, de basis lijkt niet zo moeilijk."