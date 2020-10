Geen wijzigingen in basiself PEC Zwolle voor duel bij RKC Waalwijk

De oefenmeester kan nog geen beroep doen op de geblesseerde Rico Strieder en Pelle Clement. Thomas Lam ontbreekt nog vanwege een schorsing. "Ik denk dat het heel prettig is om in een vaste samenstelling te spelen. Omdat je dan nog meer vastigheden gaat zien in het spel, zowel aan de bal als zonder de bal", aldus Stegeman over zijn basiself.

Verschil tussen Sparta en RKC

Stegeman ziet een groot verschil tussen Sparta en RKC. En hij verwoordt het zelfs in het Engels: "Thinking with the ball and without the ball. RKC is volgens mij gewoon een ploeg die wil voetballen van achteruit en nemen daar ook risico's in, schieten niet zomaar ballen blind weg. Dus ik vind dat een voetballende ploeg. En Sparta is vooral 'against the ball'. Zetten de organisatie neer, gokken op de omschakeling en zijn daar ook heel goed in. Dus daar is niets mis mee, het zijn alleen twee werelden van verschil. Dus als we doen wat we graag willen doen, dat is voetballen, en RKC doet dat ook dan zou het een leuke wedstrijd kunnen worden."