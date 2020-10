Meespelen Roemeratoe en Jeremejeff ongewis bij FC Twente tegen FC Emmen

Ramiz Zerrouki lijkt door de blessure van Roemeratoe te kunnen rekenen op een basisplaats bij de gastheer. En dan is het nog de vraag wie Xandro Schenk gaat vervangen in het hart van de defensie. "Dat kan Dario Dumic of Kik Pierie zijn", bleef trainer Ron Jans nog schimmig voor de camera. Op basis van de afsluitende training lijkt Pierie de beste papieren te hebben om Schenk, die gisteren naar Saudi-Arabië vertrok, te vervangen.

FC Emmen

Tegenstander in een lege De Grolsch Veste is morgenavond FC Emmen. En ondanks dat ze maar één puntje hebben, is het geen sinecure voor de nog ongeslagen ploeg van trainer Ron Jans. "Emmen is een hele goede ploeg", begint de trainer. "Dat hebben wij ervaren in de voorbereiding, zeker in de eerste helft. En tegen VVV-Venlo stonden ze met 2-0 voor en waren ze veel beter en tegen PSV hebben ze ook laten zien dat het een hele lastige ploeg is."

Transfer

Voor technisch directeur Jan Streuer is het ook nog een druk weekend. Hij probeert nog een aanvallende middenvelder te strikken voor FC Twente. Door Jurgen Ekkelenkamp kan definitief een streep. "Daar hebben we lang geduld mee gehad, maar wij kunnen niet tegen de huidige ploegen op. Daar zit een deelnemer van de Champions League tussen", aldus Streuer. "Maar er komt nog een speler bij", verzekert hij de fans van FC Twente.