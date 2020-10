Overijsselse middelbare scholen geven gehoor aan advies mondkapjes plicht: “Petje af, kapje op”

Bij de meeste Overijsselse middelbare scholen zal het vanaf maandag aan de orde van de dag zijn: petje af en mondkapje op bij binnenkomst. Scholen zijn van plan zich massaal te houden aan het advies van de VO-raad om mondkapjes in school te dragen. "Iedereen wil graag de scholen openhouden. Dit is waarvoor we het doen."

Duidelijkheid bieden aan leerlingen, docenten en ouders, dat is de belangrijkste reden waarom de Overijsselse middelbare scholen, de mbo’s en Hogeschool Windesheim adviseren mondkapjes te dragen in school. Het advies van het kabinet en de VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) is om vanaf maandag mondkapjes te dragen op scholen. Van iedereen in de school, zowel leerlingen als docenten, wordt verwacht dat ze een mondkapje dragen in de gangen, de aula en tijdens de praktijklessen. In de les waarbij leerlingen op een vaste plek zitten mogen de mondkapjes af.

Verplichting of advies

De meeste scholen geven aan het dragen van een mondkapje dringend te adviseren, maar niet te verplichten. Het verschil hiertussen is naast een boel papierwerk ook dat een school moet handhaven als ze het dragen verplicht stelt. Bij het CSG Het Noordik in Almelo wordt het dragen van een mondkapje wel verplicht. “We willen duidelijkheid geven aan leerlingen en personeel. Als iemand het niet doet, kunnen we altijd het gesprek aangaan” , zegt locatiedirecteur Jeroen Langbroek Hij voorziet echter weinig problemen. “Er zijn al leerlingen die met een mondkapje lopen. Het zal misschien even wennen worden zoals in het openbaar vervoer, maar uiteindelijk wordt het vanzelfsprekend.”

Kapje in de hand

Bij Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle kiezen ze niet voor een verplichting, maar geven ze dringend advies. Toch verwacht rector Hiske Kromdijk dat studenten maandag massaal met mondkapjes de school binnenstappen. “Er liepen vanochtend al leerlingen met een mondkapje in de hand: 'moet ik hem nu al op?', vroegen ze.” Kromdijk benadrukt dat het dragen van een mondkapje een extra maatregel is. “Alle andere maatregelen zoals voldoende afstand houden en vaak handen wassen blijven gewoon.”



Pauze

En hoe gaat het in de pauze? Wel of geen kapje op als je zit? “We moeten zien hoe het loopt, maar als je niet eet en drinkt, dan zoveel mogelijk je kapje op”, zegt Kromdijk.



Uit navraag van RTV Oost blijkt dat op de volgende scholen het dragen van een mondkapje geadviseerd of verplicht wordt:

- Thorbecke Scholengemeenschap, Zwolle

- Etty Hillesum Lyceum, Deventer

- CSG Het Noordik, Almelo, Vriezeveen en Vroomshoop

- Pius X College, Almelo

- Canisius, Almelo en Tubbergen

- Bonhoeffer College, Enschede

- Stedelijk Lyceum, Enschede

- Zone.college, Zwolle, Almelo, Deventer, Hardenberg, Enschede

- ROC van Twente, alle locaties

- Deltion College, Zwolle

- Hogeschool Windesheim, Zwolle

- Scholengroep Carmel, Hengelo