Raymond loopt van Den Haag naar Enschede: "Positie van jongeren staat onder druk"

Een wandeltocht van 270 kilometer: Raymond Niemeyer is van Den Haag naar Enschede gelopen. De inwoner van Borne vraagt daarmee aandacht voor eenzaamheid en onzekerheid onder jongeren. Ook zamelt hij geld in voor een speciale app, die jongeren zelfverzekerder en gelukkiger moet maken. "Jongeren hebben zoveel te geven."

Het geluk van jongeren in Nederland staat onder druk, concludeerde het Trimbos Instituut afgelopen zomer. Raymond Niemeyer, werkzaam als therapeut, beaamt dat. "Bij mij in de praktijk komen veel jongeren die of burn-outklachten hebben of helemaal vastlopen in het dagelijks leven."

'Meer onvrede'

Dat 'gebrek aan welbevinden' speelt volgens Niemeyer al een aantal jaar. "Door de coronacrisis is het alleen maar erger geworden", zegt hij. "Jongeren zijn onzeker over de toekomst, zitten veel vaker thuis. Ik heb het gevoel dat als wij niets doen met de jongeren, er steeds meer onvrede gaat komen."

Om aandacht te vragen voor de positie van jongeren liep Niemeijer in twaalf dagen van Den Haag naar Enschede. "We namen de wereldvredesvlam in Den Haag als beginpunt en de wereldvredesvlam in De Wonne in Enschede als eindpunt.

App

De therapeut heeft een app ontwikkeld, die jongeren zelfverzekerder en weer gelukkiger moet maken. "Het is een inspiratie-app, waarin je als jongere leert: wie ben ik, wat zijn mijn inspiraties, waar houd ik van, wat zou ik willen dat er in de wereld verandert? In een community kunnen ze vervolgens gekoppeld worden aan mensen die hen daarbij helpen."

De app is, in samenwerking met Hogeschool Saxion, nog volop in ontwikkeling. Daarvoor is geld nodig, benadrukt Niemeyer. Met zijn wandeltocht heeft hij ruim 2.000 euro binnengehaald, maar er is volgens de therapeut ongeveer het tienvoudige nodig. "Met de app geven we jongeren een beter zelfbeeld, met voldoende tools om wat meer zelfregulatie te krijgen en om beter te weten wat je wil."

Meer informatie over de app en doneren kan via whatdoyoudo.eu.