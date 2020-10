Heracles Almelo start met zelfde elf tegen Vitesse

Silvester van der Water begint derhalve opnieuw op de bank. De aanvaller is na zijn opmerkelijke afmelding voor het duel met Willem II weer in genade aangenomen, maar de transferperikelen (Van der Water hoopt nog op een overgang naar Orlando City) hebben zijn spel blijkbaar geen goed gedaan. "Op dit moment is hij niet goed genoeg voor een basisplaats", constateert Wormuth.

Alles over één kam

De Duitse coach baalt van de nieuwe coronamaatregelen, die voorschrijven dat er de komende weken geen publiek mag zijn bij voetbalwedstrijden. "Ik ben te gast in Nederland en ik respecteer alle beslissingen. Maar het heeft grote invloed op mijn werk en dan moet ik wel reageren. Hoeveel toeschouwers zijn er besmet bij een voetbalwedstrijd? Ik zou graag zien dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Als er bij wedstrijden inderdaad allerlei besmettingen zijn, dan heb ik alle begrip voor deze maatregel. Maar nu wordt alles over één kam geschoren, terwijl de onderbouwing ontbreekt."



"Beter dan vorig seizoen"

In een lege Gelredome wacht morgen een lastige klus, weet Wormuth. "Vitesse heeft echt een fantastisch team, zowel technisch als tactisch. Je kunt zien dat ze een Duitse trainer hebben, want ze spelen zeer gedisciplineerd. Ik vind ze beter dan vorig seizoen."



Toen wist Heracles de beide ontmoetingen met Vitesse niet te winnen. De thuiswedstrijd in de competitie eindigde in 1-1 en het bekerduel, eveneens in Almelo, werd met 2-0 gewonnen door Vitesse. De competitiewedstrijd in Arnhem is niet gespeeld vanwege het voortijdig afbreken van het seizoen.

Live op radio

Het duel begint zaterdag om 16.30 uur en is live te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.