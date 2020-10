College Hardenberg presenteert sluitende meerjarenbegroting

Het college van burgemeester en wethouders van Harndenberg wil fors investeren in de lokale samenleving, ondanks de slechtere economische situatie. Dat blijkt uit de sluitende begroting voor 2021 en verder. "We zijn best trots, en ook wel een beetje opgelucht'' zegt wethouder financiën Martijn Breukelman. "We hebben onze financiën op orde en daarom hebben we geld om in de toekomst van onze samenleving te investeren. Dat is in deze bijzondere tijden opvallend, zeker in vergelijking met andere gemeenten.''

Er gaat extra geld naar woningbouw, bereikbaarheid, een samenleving waarin iedereen mee kan doen, duurzaamheid, de ontwikkeling van verschillende centra en sport en gezondheid. "We willen investeren in de toekomst, maar de lasten voor onze inwoners niet te veel verhogen. Dat is gelukt", aldus Breukelman.

'We blijven voorzichtig'

"Wel blijven we voorzichtig", vervolgt de wethouder. "Een gezonde financiële huishouding gaat niet vanzelf. Dat is hard werken. Zo hebben we een pakket aan maatregelen voorbereid om de kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners terug te dringen. En natuurlijk blijft het vanwege de coronacrisis economisch een onzekere tijd."

Om de eerste gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, heeft Hardenberg dit voorjaar al ruim 5 miljoen euro opzijgezet. Samen met extra geld van het Rijk is de verwachting dat dit vooralsnog voldoende is.

Woningbouw en schoolgebouwen

De gemeente investeert de komende jaren fors in woningbouw en schoolgebouwen. In de sport worden meer hallen rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook wil het college investeren in de sportparken in Balkbrug en Dedemsvaart. Er is ook geld beschikbaar voor het verbeteren van Theater de Voorveghter en de stations in Mariënberg en Gramsbergen.

Naast de 'gewone' begroting voor 2021, presenteert het college een aanvullend investeringsprogramma voor de periode tot 2024. In totaal moet zo'n 15 miljoen euro Geïnvesteerd worden. Volgens de wethouder is dat belangrijk om de ecconomie op gang te houden.

Sport- en cultuuractiviteiten

Verder wil het college investeren in het verbeteren van de haven in Hardenberg en het vitaal houden van de winkelcentra met de uitvoering van actieplannen. Ook wordt aandacht besteed aan sport- en cultuuractiviteiten 'zodat jongeren hun vrije tijd op een zinvolle manier invullen.' Tenslotte wil het college buiten spelen door kinderen stimuleren.

Op 20 oktober en 3 november buigt de gemeenteraad van Hardenberg zich over de plannen.