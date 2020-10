Ondanks negatief reisadvies toch Duitsers in Enschede

Duitsland heeft voor bijna heel Nederland een negatief reisadvies afgegeven, waaronder ook voor Overijssel. Toch zijn er vandaag nog genoeg Duitsers te vinden in Enschede. "Het is hier veilig", aldus de oosterburen die op de Enschedese markt zijn.

"Schönen Tag!", klinkt het vanuit de viskraam. Het is zaterdag, kwart over acht 's ochtends en Markus uit Dortmund staat een braadworst te eten. "Een negatief reisadvies voor Nederland? Geen idee, ik kijk geen tv", vertelt hij. Nonchalant haalt hij zijn schouders op. "Corona is overal, volgens mij is het hier veilig."

Ontmoedigingsbeleid

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede riep eerder deze week Duitsers al op om niet naar Enschede te komen. Gisteravond kwam daar dus het negatieve reisadvies bij. Het is weliswaar een stuk rustiger op de markt dan normaal, maar er zijn ondanks de ontmoedigingen nog genoeg Duitsers in Enschede te vinden.

Een stel uit Osnabrück is zich van geen kwaad bewust. "Een negatief reisadvies? Nee, dat hebben we niet gezien", antwoordt de vrouw. "We komen hier eens per half jaar, lekker fietsen."

Even verderop staat een jonge Duitser vis te kopen die zich, ondanks de waarschuwingen, in Enschede veilig voelt. "Het negatieve reisadvies heb ik gezien, maar ach... ik kom vaak in Enschede."

Een negatief reisadvies voor Nederland? Geen idee, ik kijk geen tv. Markus uit Dortmund

'Wat kan er misgaan?'

Dat de oosterburen ons ondanks de ontmoedigingen blijven bezoeken, merkt ook marktkoopman Peter van Mook. "Tot nu heb ik bijna alleen nog maar Duitse klanten gehad", zegt hij.

Dat burgemeester Onno van Veldhuizen Duitsers opriep weg te blijven, begrijpt hij niet. "Ik kan beter geen commentaar geven. Het is kopen in de buitenlucht, wat kan er dan mis gaan?"

Hij hoopt dat de Duitsers zich weinig aantrekken van het negatieve reisadvies en de oproep van Van Veldhuizen. "Ik zal ze niet oproepen hierheen te komen, maar Enschede moet het hebben van Duitse toeristen. Als dat negatieve reisadvies blijft, zal dat voor ons financiële gevolgen hebben."