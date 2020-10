Professor UT over corona-app: "Je kunt de mensen niet het bos insturen"

Er moet meer én beter over de corona-app worden gecommuniceerd. Daarnaast moeten appgebruikers die een melding krijgen dat ze in aanraking zijn geweest met een besmet persoon, een duidelijke boodschap krijgen. "Je kunt mensen niet zo het bos insturen", zegt Lisette van Gemert, professor aan de Universiteit Twente en lid van de adviesgroep van minister De Jonge.

Door de beperkte testcapaciteit krijgen appgebruikers die in aanraking met een besmet persoon zijn geweest niet langer de melding dat zij zich moeten laten testen, maar het bericht dat zij advies moeten vragen.

Duidelijke boodschap

Van Gemert spreekt op persoonlijke titel en heeft een duidelijke mening. "Er moet een heel duidelijke boodschap zijn. Er is niemand die dan maar tien dagen in isolatie gaat. Mensen moet verteld worden wat ze wél kunnen doen en wat de gevolgen zijn als je je niet aan de quarantaine houdt."

Daarnaast zou er onder veel Nederlanders volgens de Enschedese te veel verwarring over de app zijn. Dat wil ze uit de wereld helpen. "Zij denken dat de app locatiegegevens opslaat op een server, maar dat is écht niet zo. Je telefoon slaat op met welke codes (die gekoppeld zijn aan een andere appgebruiker, red.) je in aanraking bent geweest, maar deze worden na veertien dagen verwijderd."

Als je met de GGD praat, ben je inderdaad niet anoniem Lisette van Gemert, professor UT

Onafhankelijk onderzoek

Afgelopen week kwam in het nieuws dat er een privacyprobleem zou zijn met de app. Van Gemert ontkent dat probleem. "Besmette mensen moeten het gesprek met een GGD-medewerker en het gebruik van de app los van elkaar zien. Dat zijn aparte lijnen. Als je met de GGD praat, ben je inderdaad niet anoniem. De medewerker weet dan je naam en dat je besmet bent, maar als jij met je app een besmettingsmelding verstuurt, weet niemand dat jij dat bent."

Radically Open Security (ROS) deed onafhankelijk onderzoek naar de app, volgens De Volkskrant zou daarbij een privacyprobleem aan het licht zijn gekomen. Minister Hugo de Jonge schreef daarop een Kamerbrief. 'Een van de bevindingen van ROS is in de media een 'privacyprobleem' genoemd. Dat is niet het geval. Het ging om een bewuste functionaliteit in de app gedurende de praktijktest die daarna verwijderd is', schrijft de minister daarover.

App is klaar

Toekomstige problemen met de applicatie sluit de professor niet uit. "Geheid zullen er hackers komen die toch dingen aankaarten, maar op technisch gebied kan alles worden opgelost." Over de status van de app is ze heel stellig: "Die is technisch en juridisch in orde." Maar waarom is deze dan nog niet gelanceerd? "Dat heeft met de wetswijziging te maken, de Kamer moet daar nog mee instemmen."