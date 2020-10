Drugslab Oldenzaal: OM eist celstraffen tot 4 jaar

Tegen vijf verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij een professioneel ingericht drugslab in Oldenzaal, zijn vanmiddag celstraffen tot vier jaar geëist. Het drugslab werd vorig jaar ontdekt in een voormalig metaalhandel aan de Kleibultweg in Oldenzaal.

Controleurs van de dienst milieuwet- en regelgeving ontdekken het drugslab op 2 november vorig jaar. De gemeente heeft de metaalhandel dan al meermaals dwangsommen wegens milieuovertredingen opgelegd en er wordt regelmatig gecontroleerd. De controleurs zien al snel nadat ze op het terrein zijn dat er iets niet pluis is. Ze spotten een 36-jarige man uit Soest die zenuwachtig probeert om een roldeur te sluiten en ontdekken ketels en vaten met chemicaliën.

Er blijken drie productielijnen gebouwd te zijn en in het drugslab is 820 kilo amfetamine bijna klaar voor gebruik. Uiteindelijk zijn er twee vrachtwagens nodig om alles spullen af te voeren. De 39-jarige eigenaar van het metaalbedrijf dat eerder al failliet ging en zijn 30-jarige rechterhand, beiden uit Oldenzaal, worden samen met de man uit Soest aangehouden. Zij zitten tot de dag van vandaag in voorarrest.

Verbindende DNA-sporen

Later wordt een 31-jarige man uit Apeldoorn opgepakt als zijn DNA op meerdere in Oldenzaal aangetroffen gasmaskers blijkt te zitten. De Apeldoorner is geen onbekende van politie, hij werd in 2018 in Deventer opgepakt en veroordeeld wegens drugshandel. Op dat moment zouden de Apeldoorner en zijn medeverdachte, een beruchte drugscrimineel, in een auto hebben gezeten die op naam van de eigenaar van het metaalbedrijf zou staan.

Het DNA van de Apeldoorner wordt ook teruggevonden in een zeecontainer die eerder al eens vol afgewerkte chemicaliën ergens in Duitsland werd gedumpt. In diezelfde zeecontainer wordt ook DNA van de 30-jarige Amsterdammer gevonden. Deze zoon van een Amsterdamse advocaat komt in beeld als er in Friesland een ander drugslab wordt opgerold. De Amsterdammer reed lange tijd rond in een bestelbus van de hoofdverdachte in die zaak.

Verdachten ontkennen en zwijgen

De vijf verdachten ontkennen of beroepen zich op hun zwijgrecht. Voor de officier van justitie maakt dat niet uit. Hij zegt dat er meer dan voldoende bewijs is dat de vijf betrokken waren bij het bouwen en in werking stellen van het Oldenzaalse drugslab. Uit het dossier wordt volgens de officier van justitie duidelijk dat de 30-jarige Oldenzaler zich bezighield met de verkoop van harddrugs via het darknet. De gegevens om op die websites te komen stonden op een USB-stick die in een tas van de 39-jarige hoofdverdachte werd gevonden.

De hoogste eis was tegen deze 39-jarige eigenaar. Dat komt ook omdat er in het bedrijf een vuurwapen en munitie werd gevonden. De rechtbank doet over vier weken uitspraak.