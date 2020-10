MST verwacht 'op korte termijn' afschaling reguliere zorg

'Op dit moment is het nog niet nodig om de reguliere zorg af te schalen', laat het MST weten. 'Maar de verwachting is dat dit op korte termijn in de ziekenhuizen wel gaat gebeuren, ook in de regio Twente.' Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stijgt, terwijl het personeel daar nog helemaal niet klaar voor is. Meer medewerkers hebben te maken met ziekte of zitten zelf in quarantaine.

Patiënten verspreid

Om binnen de regio Twente en Oost-Achterhoek de coronapatiënten evenredig te verdelen, is ook het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS)-Euregio weer opgestart. Het RCPS is een samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties in deze regio. Op dit moment worden incidenteel coronapatiënten uit andere delen van het land opgevangen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zorgt voor de bovenregionale patiëntenspreiding.

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Euregio stemmen huisartsen, ziekenhuizen, ambulancezorg de regionale zorg voor patiënten op elkaar af. Vandaag hebben de ziekenhuizen in Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal en het Gelderse Winterswijk besloten het gebruik van mondkapjes in de openbare binnenruimtes van de ziekenhuizen verplicht te stellen.

Huisartsenzorg

Eventuele afschaling geldt overigens niet voor de huisartsenzorg, laat het ziekenhuis weten. Mensen kunnen gewoon veilig naar hun huisarts gaan, het advies is om dat ook vooral te doen. Volgens het MST is het belangrijk dat mensen die klachten hebben naar de huisarts gaan, om te voorkomen dat klachten erger worden.

De Verpleging, Verzorging en Thuiszorgorganisaties (VVT) hebben hun speciale coronalocaties in de regio geopend voor de opvang van patiënten op leeftijd met corona. Er zijn plannen om deze opvang uit te breiden naar meer locaties in de regio. Dat geldt ook voor de zorghotels.