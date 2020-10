Go Ahead Eagles ondanks opleving Hendriks onderuit tegen Jong FC Utrecht

Go Ahead Eagles heeft in de Keuken Kampioen Divisie ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In De Adelaarshorst leek Hendriks een punt te redden tegen Jong FC Utrecht, maar in blessuretijd ging de bezoekende ploeg van trainer René Hake er toch met de buit vandoor: 2-3.

Bij Go Ahead Eagles moest aanvoerder Veldmate geblesseerd afhaken in de warming-up en werd vervangen door debutant Bakker. Verder maakte Droste zijn opwachting in de basiself en mocht ook nieuwkomer Hendriks aan de aftrap verschijnen.

Moeizaam spel thuisploeg

In een moeizame eerste helft kon Go Ahead Eagles niet overtuigen en kwam het nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Speldenprikjes van Rabillard en Hendriks leverden niets op. Jong Utrecht deed aanvankelijk ook niet echt van zich spreken, maar dat veranderde gaandeweg de eerste helft. Na ruim een half uur was Van den Berg namens de bezoekers dichtbij, maar met een katachtige reflex maakte Gorter zijn inzet onschadelijk.

Voorsprong Utrechters

Vijf minuten later was het wel raak voor de Utrechtse beloften. Idzes leed balverlies op het middenveld en na een snelle uitbraak was Van den Berg het eindstation: 0-1.

Doelmannen laten zich gelden

Na rust kwam Go Ahead beter in de wedstrijd en dat resulteerde direct in een mogelijkheid van Hendriks, maar zijn kopbal werd uit de hoek geplukt door Houweling. Aan de overkant hield Gorter de gastheren op de been door een schot van Hilterman te keren. Diezelfde Gorter werd daarna wederom op de proef gesteld en dit keer zag Pieters zijn inzet gestopt worden door de Go Ahead-goalie.

Twee treffers binnen minuut

Nadat Hendriks zijn schot gepareerd zag worden door Houweling kwamen de gasten uit Utrecht een minuut later op 0-2. Een schot van Lonwijk kwam op het hoofd van de nietsvermoedende Hilterman, waarna de bal met het nodige fortuin achter Gorter belandde. Binnen de minuut was de spanning echter weer terug toen Hendriks - met zijn eerste van het seizoen - de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam: 1-2.

Gelijkmaker Hendriks mag niet baten

Twee minuten voor het einde bewees Hendriks zijn waarde voor Go Ahead door op aangeven van Ross zijn tweede van de avond aan te tekenen en daarmee de thuisploeg naast de Utrechters te brengen, 2-2. Toch stond de ploeg van Kees van Wonderen na afloop met lege handen. In blessuretijd velde Hilterman het vonnis voor de Deventenaren door van dichtbij de winnende 2-3 binnen te tikken. Daardoor verliest Go Ahead ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen.

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht 2-3

0-1 Mallahi (38)

0-2 Hilterman )76)

1-2 Hendriks (77)

2-2 Hendriks (88)

2-3 Hilterman (90+1)

Arbiter: Gerrets

Geel: Rabillard, Mokono, Ross

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Bakker, Kuipers; Van Hoeven, Idzes, Brouwers (Van Kippersluis/76), Eddahchouri (Ross/56); Rabillard (Corboz/56), Hendriks

Jong FC Utrecht: Houweling; Pabai, Mamengi, Akmum, Mokono; Lonwijk, Acheffay, Van den Berg; Mallahi, Hilterman, Pieters.

