Toch meer bezoekers welkom in poppodia Metropool: shows gaan door

Een van de coronaregels die deze week is ingevoerd, is dat er nog maximaal dertig mensen in een binnenruimte bij elkaar mogen zijn. Veiligheidsregio's mogen echter uitzonderingen maken. Aanvankelijk deed Veiligheidsregio Twente dat niet, maar nu verleent het toch ontheffing aan theaters om meer dan dertig personen toe te laten.

In IJsselland werd eerder al ontheffing verleend aan theaters. Zo mogen Odeon De Spiegel in Zwolle, het HOFtheater in Raalte, de Meenthe in Steenwijk, de Stadsgehoorzaal in Kampen, de Voorveghter in Hardenberg, de Deventer Schouwburg, Mimik in Deventer, de Stoomfabriek in Dalfsen en de Carrousel in Ommen meer dan dertig personen ontvangen.