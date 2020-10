Rel over opmerking Deventer raadslid over columniste: 'Deventers domste deerne'

"O, o, o, plaatsvervangende schaamte voor Deventers domste deerne Asha ten Broeke", twitterde Rosenkamp. "Die elke week in de Volkskrant mag leeglopen met haar krankzinnige kronkels! Ze doet me aan iemand denken overigens, maar aan wie...?" Daaronder plaatst Rosenkamp een foto van Bob de Rooij, een oud typetje van Paul de Leeuw. De tweet is inmiddels verwijderd.

Eerder vandaag noemde Rosenkamp Ten Broeke al een 'dom wijf'. De tweets van Rosenkamp volgden na Ten Broekes column van gisteren in de Volkskrant. Daarin vraagt de columniste zich af of het echt zo erg is om een racist genoemd te worden. 'Omdat één ding sowieso erger is dan een racist genoemd worden: racisme', schrijft Ten Broeke.

'Uitgesproken lelijk'

De tweets van Rosenkamp leverden veel reacties op. Twitteraars vragen zich af of de toon van Rosenkamp op deze manier nodig was. NRC-journalist Karel Smouter reageert: 'Roderic, wat een uitgesproken lelijke manier voor iemand, laat staan een volksvertegenwoordiger, om aan het weekend te beginnen. Zijn dit tweets die je thuis laat lezen?'

Ten Broeke zelf reageerde als volgt: 'Dit is hoe een gemeenteraadslid van VVD Deventer over mij twittert. Niveautje, hoor. Van je volksvertegenwoordigers moet je het hebben.'

'Best grappig'

Tegenover RTV Oost laat Rosenkamp weten zich mateloos te ergeren aan de columns van Ten Broeke. "Ze maakt mensen te pas en te onpas uit voor racist. Dat is nogal een term. Toen zag ik haar foto en dacht ik ineens aan dat typetje van Paul de Leeuw. Ik vond het best grappig om dat te twitteren."

De commotie die vervolgens ontstond op Twitter neemt Rosenkamp voor lief. "Ik ben natuurlijk ook niet naïef. Met het plaatsen van dit soort tweetjes loop je altijd het risico dat er veel van dit soort reacties komen." De VVD'er vindt niet dat hij de tweets achterwege had moeten laten, omdat hij actief is in de gemeenteraad van Deventer. "Ik ben niet alleen raadslid, maar ook gewoon een privépersoon met een stevige mening."



Vanuit de VVD-fractie van Deventer ontving Rosenkamp naar eigen zeggen al een aantal berichtjes: "Ze konden er smadelijk om lachen".

Tweet verwijderd

Na enkele uren verwijderde Rosenkamp de tweet overigens weer. "Er kwamen toch wel heel veel vervelende reacties op. Dan is het op een gegeven moment ook wel weer mooi geweest. Het was misschien toch niet mijn verstandigste tweet en ook niet aardig voor Bob de Rooij." En de term Deventers domste Deerne? "Dat allitereert natuurlijk vooral lekker", besluit Rosenkamp.