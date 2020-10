Hendriks na nederlaag GA Eagles: "Mijn doelpunten zijn lekker, maar het levert niets op"

"Dit is zuur natuurlijk", treurde Hendriks. "We speelden gewoon geen goede wedstrijd. Ik denk dat we wel knap op vechtlust terugkomen in de wedstrijd, maar dan geef je het nog zo weg. Dat is wel heel zuur."

"Geen grip op Utrecht"

Hendriks was ontevreden over het spel dat Go Ahead liet zien. "In de eerste zeventig minuten hebben we gewoon te weinig afgedwongen. We kregen geen grip op Utrecht en aanvallend was het ook gewoon te mager. We creëerden zo goed als niets. Toen we wat opportunistischer gingen spelen, kwamen we terug in de wedstrijd, puur op vechtlust. Dan willen we eigenlijk nog op zoek naar de 3-2, maar dan geven we het zo uit handen", was het oordeel van de aanvaller.



Goals leveren niets op

"Ik heb natuurlijk lang niet gespeeld door een blessure en door de coronastop, dus voor mij persoonlijk is het wel lekker om belangrijk te kunnen zijn, alleen het levert helaas niets op", aldus Hendriks.