Blijvend aandenken moet verhalen optekenen van oorlogsslachtoffers Hengelo

"Misschien kan het eerder, maar we willen zorgvuldig te werk gaan, dat kost tijd", zegt Hans de Gruil, voorzitter van de Stichting Erfgoed Hengelo, over de geplande onthulling die pas over vier jaar plaats moet vinden. Over hoe de herdenking er precies uit gaat zien, is nog niet veel concreet, zegt De Gruil: "Je kunt denken aan een fysieke wand met portretten. Of aan een digitaal monument. We zijn net begonnen, we zoeken samenwerking met anderen, het past niet om daarover nu al een uitspraak te doen".

In ieder geval moet het aandenken zichtbaar maken wie de slachtoffers waren van de bombardementen op Hengelo. Het plan is om portretten, biografische gegevens, herinneringen en andere bijzonderheden bijeen te brengen, zodat het verhaal van de slachtoffers opgetekend wordt.

186 slachtoffers

In de oorlogsjaren verloren kwamen zeker 186 kinderen, vrouwen en mannen uit Hengelo om het leven door bombardementen. 170 Hengeloërs in de stad zelf, acht tijdens tewerkstelling in Duitsland en acht in andere gemeenten. Het idee voor een blijvend aandenken bouwt voort op de herdenking in 2019. Verschillende bijeenkomsten en initiatieven trokken vorig jaar veel aandacht. Ook kwamen vele onbekende verhalen en herinneringen los.