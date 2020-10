Gedeputeerde Tijs de Bree: "Ik wil Overijssel mooier achterlaten"

Van de oppositiebankjes naar een zetel in het college van Gedeputeerde Staten. Voor Tijs de Bree is het politieke werk sinds anderhalf jaar fors veranderd. Als provinciaal gedeputeerde namens de PvdA, mag hij zijn dromen en idealen waarmaken. "Ik denk dat in iedereen stiekem wel een politicus schuilt. Je wilt graag dingen veranderen."

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op het werk en leven van De Bree, zo verklaarde hij in het programma Groot Onderhoud. Hij werkt nu hoofdzakelijk vanuit huis en mijdt plekken met veel mensen. "Ik heb een voorbeeldfunctie als bestuurder, al snap ik dat mensen vraagtekens plaatsen bij sommige maatregelen."

Economie laten doordraaien

Als gedeputeerde moet hij alles op alles zetten om de gevolgen van de coronacrisis op de economie te beperken. Het college van GS wil dit doen door (versneld) 135 miljoen euro in de Overijsselse economie te pompen. Zo wordt de aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden naar voren gehaald en komt er meer geld beschikbaar voor de om- en bijscholing van werknemers. "We willen de economie laten doordraaien."

Duurzame energieopwekking

De Bree wil ook de omslag naar duurzame energieopwekking versnellen. "Ik vind het erg als je ziet wat er met de aarde gebeurt." De temperatuurstijging en CO2-uitstoot moet een halt worden toegeroepen door de plaatsing van windmolens en zonneparken. "Het is een project van de lange adem, maar over tien jaar zien we verplichte zonnepanelen op nieuwe daken en wordt de aanleg van bijvoorbeeld een weg of een bos gecombineerd met duurzame energieopwekking."

Veel initiatieven stuitten nu nog op verzet van omwonenden. "Als je mensen erbij betrekt en de opbrengsten ook ten goede laat komen aan de gemeenschap, creëer je draagvlak. Met inkomsten van een windmolen of zonnepark kan een bibliotheek of zwembad open blijven." Beter is het om zonnepanelen op daken te leggen, beaamt De Bree. "Er zijn duizend aanvragen die om allerlei redenen niet worden niet gerealiseerd. Wij willen dit samen met de Herstructurering Maatschappij Overijssel oplossen."

Handhaving

De Bree heeft in zijn portefeuille naast onderwerpen als energie, arbeidsmarkt en milieu ook handhaving. Dat laatste krijgt volgens hem niet de aandacht die het verdient. "Sommigen zien het als een soort corvee, maar handhaving is een lievelingsonderwerp van mij. Niets is zo belangrijk als een overheid die niet alleen vergunningen verstrekt, maar ook zegt dat dingen niet kunnen. Zonder gehannes of marchandeer."

Over zijn eigen toekomstplannen laat de inwoner van Deventer zich niet duidelijk uit. "Het is niet mijn ambitie om over tien jaar nog op dezelfde plek te zitten. Mijn ambitie is om Overijssel wat mooier achter te laten."

Het programma Groot Onderhoud is hier terug te luisteren.