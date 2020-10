Marktkooplui in Enschede niet blij met oproep om niet te komen: "Erg overdreven"

Marktkooplui in Enschede boos over oproep om niet te kopen: "Belachelijk"

Dat zowel Duitsers als Nederlanders werd opgeroepen om vandaag niet naar de markt in Enschede te komen, gaat er bij de marktlooplui niet in. "Ik snap dat er maatregelen genomen worden, maar dit is wel heel erg overdreven."

Zo druk als andere zaterdagen was het niet vandaag bij lange na niet in Enschede. Duitsland gaf gisteravond een negatief reisadvies af voor Overijssel. Bovendien riep de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen eerder deze week ook Nederlanders op om niet naar de zaterdagmarkt te komen.

'Geen tentoonstelling hier'

Dat ontmoedigingsbeleid stuit op weerstand van de marktkooplieden. "Dus geen Nederlanders en geen Duitsers. Belachelijk, dit slaat nergens op", zegt een marktkoopvrouw die tassen verkoopt.

"Waar zijn wij hier voor? Een tentoonstelling hebben we niet, hoor. Ik wil wel graag wat verdienen. Ik vind het prima dat ze waarschuwen voor het coronavirus, maar het moet wel bij de weg blijven."

Economisch belang

Ook marktkoopman Peter van Mook heeft kritiek op de oproep van de burgemeester. "Het blijft natuurlijk een moeilijk verhaal", benadrukt hij. "Dit raakt mij in de portemonnee en dat is lastig."

Over Van Veldhuizen zegt de marktkoopman: "Je praat niet over gelijke monniken, gelijke kappen. Hij is ambtenaar en hij denkt aan de gezondheid. Dat is een goede zaak, maar er is natuurlijk ook een economisch belang."

Niet vrolijk

3 oktober, een Duitse feestdag, is normaal een dag waar de marktkooplui in Enschede flink garen bij spinnen. "Dit zijn de dagen waar wij het moeten doen. Die houden ons tot de kerst aan het eten en dat is nu weg", zegt een marktkoopvrouw die vis verkoopt. "Wij worden hier niet heel vrolijk van."

Burgemeester: ik begrijp het

Burgemeester Onno van Veldhuizen zegt de frustraties te begrijpen. "Ik begrijp het echt heel goed", reageert hij. "Als ik marktkoopman was, dan zou ik m'n ingekochte spullen ook kwijt willen. Het is al lastig en dan komt er weer een burgemeester die uit veiligheid zegt: mensen, beter van niet. Maar de samenleving is, hoe naar het ook is, wat groter dan de marktkraam."

Ondanks het negatieve reisadvies voor Overijssel, waren er vandaag overigens alsnog genoeg Duitsers te vinden op de Enschedese markt.