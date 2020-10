Alessio da Cruz was al gekeurd bij PEC, maar tekende bij Groningen: "Op onze kosten overnacht, vanochtend was hij vertrokken"

Alessio da Cruz leek de nieuwe gewenste buitenspeler van PEC Zwolle te gaan worden. Alles leek in kannen en kruiken, de aanvaller was medisch gekeurd en moest alleen nog tekenen. Dat deed hij, maar niet in Zwolle. Da Cruz vertrok naar Groningen en zette daar zijn handtekening.

Voorzitter Adriaan Visser was in De Oosttribune op Radio Oost dan ook niet te spreken over de handelswijze van Da Cruz. "Hij heeft afgelopen nacht op onze kosten in het hotel in ons stadion mogen overnachten. Vanochtend was hij vertrokken en hij had ons gisteravond nog bezworen dat hij geen enkele interesse had om bij Groningen te gaan voetballen. Maar in de voetballerij, en daar loop ik nu een jaar of twaalf in mee, zijn het toch wel een beetje dagkoersen. Deze jongeman heeft gemeend, en waarschijnlijk zal dat om wat eurootjes gaan, om zijn toekomst te moeten zoeken bij Groningen."

Geen kampioen

Toch wil Visser en niet teveel energie in steken: "Ik loop te lang in de voetballerij mee om me daar nu al te veel over te gaan opwinden. Ik denk ook niet dat we met deze jongen kampioen van Nederland waren geworden. Dus in die zin moeten we het ook niet gaan overdrijven."

Ergernis

"Uiteindelijk was er geen schriftelijke overeenkomst. Iedereen kan dat op zijn eigen manier gaan uitleggen. Dan kom je in allerlei procedures terecht en aan het eind van de rit heeft iedereen z'n eigen vrijheid in het leven en dan schiet je er niets meer op. Dan krijg je alleen maar meer ergernis", aldus Visser, die niet verwacht dat Zwolle nog een andere aanvaller op gaat halen in de komende dagen. De transfermarkt sluit komende maandagavond om 23.59 uur.