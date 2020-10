Uitslagen: Rohda Raalte buigt derby tegen Heino om, SC Rijssen verliest derby

In de 1e klasse E Oost van het zondagvoetbal speelde Rohda Raalte vanavond de derby tegen Heino. Lang leek Heino de wedstrijd met 1-0 over de streep te trekken, maar in de laatst tien minuten van de wedstrijd scoorde Rohda Raalte twee keer en won met 2-1.

In de 1e klasse D Oost is KHC nog steeds de koploper, samen met CSV Apeldoorn. De ploeg uit Kampen won met 1-0 bij Hierden. DOS'37 blijft op één punt staan na een 2-4 nederlaag tegen Go Ahead Kampen.

Quick '20 is en blijft koploper in de 2e klasse H Oost na een 7-0 winst op bezoek bij ASC'62. Ook Sparta Enschede doet goede zaken, de nummer twee van de competitie won met 3-0 van Den Ham.

ASV'57 is in de 3e klasse D Oost de drager van de rode lantaarn. Ze gingen met 2-1 onderuit op bezoek bij DES, dat op haar beurt de eerste drie punten van het seizoen wist binnen te halen. Oranje Nassau is de koploper, maar achtervolgers AJC'69 en Kloosterhaar hebben een wedstrijd minder gespeeld.

De trotse koploper in de 4e klasse D Oost is Wijthmen. Ze wonnen zelf met 4-2 bij VSW en zag achtervolger Zalk met 1-1 gelijkspelen tegen 't Harde. Nummer laats met nul punten uit drie wedstrijden is CSV'28.

In de 4e klasse D Noord zijn de twee Overijsselse clubs goed bezig. DKB staat na drie wedstrijden bovenaan met negen punten en maar één tegendoelpunt. VHK is de nummer twee, ze wonnen met 3-2 op bezoek bij HS'88.

De Rijssense derby tussen SV Rijssen en SC Rijssen in de 4e klasse E Oost werd gewonnen door de thuisclub met 4-2. SC Rijssen blijft daardoor puntloos onderaan staan. De koploper is Helios, dat met 6-0 uithaalde tegen Blauw Wit '66.

In de 4e klasse G Oost heeft koploper Eilermark met 7-0 gewonnen van FC Aramea. De ploeg uit Glanerbrug moet de koppositie nog wel delen met Rigtersbleek en FC Berghuizen. Zij wonnen met respectievelijk 5-0 van SC Enschede en 5-2 van Juliana '32.